OLVA A blijft in tweede nationale

Afgelopen weekend stonden er geen competitiewedstrijden op het programma voor OLVA A en ook tijdens het paasweekend wordt er enkel gestreden voor de provinciale bekers. Het reguliere seizoen loopt op zijn einde voor de Brugse ploeg die zijn ambities heeft kunnen waarmaken.

“Het is een heel leuk en aangenaam seizoen geweest voor dit Olva”, stelt Kamiel Hoskens (21), dienstdoende opposite. “We zijn boven onze verwachtingen gestart met een paar overwinningen en enkele gesprokkelde punten die ons geholpen hebben om het seizoen rustig uit te spelen. De terugronde was iets minder. Kleine blessures maar vooral de vermoeidheid speelden uiteindelijk een rol tijdens die matchen die we nipt met 3-2 of 2-3 verloren. Dit lag meestal heel dicht op elkaar.”

Nieuwe spelers

De tweede ambitie van de ploeg was voornamelijk de basis leggen voor een nog beter Olva volgend seizoen. “De jeugd heeft kansen gekregen bij ons, maar ik heb natuurlijk geen overzicht van wat er ons volgend seizoen zal aangereikt worden. Ik weet wel dat er twee nieuwe spelers hun opwachting zullen maken en naar verluidt zouden ze zeker een meerwaarde betekenen. De namen moet ik helaas nog even schuldig blijven.”

De twee afsluitende wedstrijden worden telkens een West-Vlaams onderonsje. “Eerst gaan we op bezoek bij Balti Kortrijk, de tweede in de stand en dat wordt een zware dobber. Maar waar we voornamelijk naar uitkijken is de derby tegen Packo Zedelgem. Het wordt de laatste thuismatch van het seizoen en het bestuur heeft er ook voor gekozen om er De dag van de supporter van te maken. We hopen dus op een vol huis en met de nodige ambiance wordt het opnieuw een match met twee zeer gemotiveerde ploegen. Ik zou zeggen, iedereen daarheen”, besluit Kamiel lachend. (GD)