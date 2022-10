Olivier D’Haenen is een trotse en tevreden voorzitter

Volley Bredene brengt voor het eerst in de clubgeschiedenis vijf seniorenploegen in competitie, waarvan één herenteam sinds kort in derde nationale evolueert. Olivier D’Haenen zit nog niet zo heel lang in de voorzittersstoel, maar hij weet perfect de competitiestart van deze ploegen te evalueren: “Onze club is goed bezig.”

“Mijn eerste maanden als voorzitter waren druk, maar plezant”, opent D’Haenen. “Ik word fantastisch bijgestaan door Caroline Fillée, die de jeugdwerking coördineert, en secretaris Frank Bauwens, die bergen administratief werk verzet. Globaal gezien ben ik tevreden over de prestaties van de vijf seniorenploegen.”

Positieve invloed

“De start van de herenploeg in derde nationale was moeilijk, maar dat hadden we enigszins verwacht. Enkele belangrijke spelers waren geblesseerd, maar komen stilaan terug. Met zes punten uit evenveel wedstrijden is de balans positief. Ik heb veel vertrouwen in coach Patrick Clarysse en ga ervan uit dat hij het behoud zal verzekeren met zijn team.”

“Ook de twee andere herenploegen doen het helemaal niet slecht”, gaat de voorzitter verder. “Vooral het B-team doet het duidelijk beter dan de vorige jaren. Ongetwijfeld zal de inbreng van de nieuwe coaches Maxime Clarysse en Stan Cattrijsse hier niet vreemd aan zijn. Hun enthousiasme heeft duidelijk een positieve invloed op de prestaties van de ploeg. Het andere herenteam dat in Promo 3 uitkomt, is nog wat zoekende. Niet onlogisch als je weet dat de meeste jongens vorig seizoen nog bij de U17 speelden. Voor hen is ervaring opdoen en plezier maken momenteel het belangrijkste. Ik hoor dat ze heel veel bijleren en dat is een goede zaak.”

Linkerkolom

Een vijftal jaar geleden speelde een damesteam van de kustploeg nog in de hoogste provinciale reeks. De voorzitter van Volley Bredene geeft eerlijk toe dat de ambitie van een terugkeer naar Promo 1 absoluut niet leeft binnen de club. “De ploeg van coach Geert Willem kent een moeilijke start. Het inpassen van enkele nieuwe speelsters vraagt wat tijd, maar ik ben er zeker van dat het goed komt. Een plaats in de linkerkolom is zeker haalbaar.”

“De meisjes die in Promo 4 uitkomen, zijn prima bezig. Mike Schillewaert, die dit seizoen de ploeg coacht, straalt rust uit en dat merk je ook aan zijn speelsters, die met vertrouwen op het veld staan. De toekomst ziet er duidelijk niet slecht uit voor onze vereniging, want ook onze jeugdwerking draait op volle toeren”, besluit een tevreden voorzitter van Volley Bredene. (PD)