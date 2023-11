Noor Van Loock maakt furore bij Jumpers Middelkerke

Jumpers Middelkerke is al enkele jaren de snelst groeiende volleybalclub van Vlaanderen. De expliciete visie qua opleiding en begeleiding is ongetwijfeld niet vreemd aan dit succes. Noor Van Loock (19) is een van de speelsters die via de jeugdwerking van de club doorstootte naar het A-team.

“Alhoewel ik in Leffinge woon, begon ik te volleyballen bij Volley Oudenburg-Gistel. Zes jaar geleden verhuisde ik samen met een vriendin naar de Jumpers en daar heb ik nog geen moment spijt van gehad. Ik werd hier prima opgevangen en vooral uitstekend begeleid. Iedereen is hier altijd welkom. Zelfs jongens en meisjes die pas op latere leeftijd beginnen volleyballen worden bij Jumpers met open armen ontvangen. Dat is in weinig volleybalclubs het geval.”

Vlindercoach

Noor is ondertussen een Jumper in hart en nieren. Vorig seizoen was ze zelfs coach van de jongste spelertjes van de club. “Door mijn hogere studies ben ik dit seizoen ‘vlindercoach’. Ik help een beetje overal en vervang af en toe een coach die ziek of verhinderd is. Alle coaches en bestuursleden vormen een hecht team en doen werkelijk alles voor de club. Jumpers Middelkerke is eigenlijk één grote familie.”

Vorig seizoen speelde Noor nog bij het B-team, maar nu krijgt ze als middenspeelster haar kans bij de A-ploeg. “Door de doorschuifpolitiek van de club heb ik als jeugdspeelster al vaak mogen meetrainen en reservewedstrijden spelen met het A-team. We doen het niet slecht voor ons eerste seizoen in Promo 2. Ik hoop dat we in de middenmoot kunnen eindigen. Ik ben de club hoe dan ook heel dankbaar voor de kansen die ik krijg.”

Toekomst verzekerd

Noor Van Loock is ervan overtuigd dat de toekomst mooi oogt voor Jumpers Middelkerke. “Dankzij de inzet van de coaches en de visie van het bestuur speelden vorig seizoen heel wat jeugdploegen kampioen. Deze jonge spelertjes zijn een wissel op de toekomst. Op mij kan de club altijd blijven rekenen, want deze club is me op het lijf geschreven. Ik ben en blijf voor altijd een Jumper”, besluit Noor Van Loock enthousiast. (PDC)

Zaterdag 25 november om 20.30 uur: K. Jumpers Middelkerke A – Ruvo Ruddervoorde A