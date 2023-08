Noor Debouck (18) na haar debuut voor de Yellow Tigers op EK volleybal: “2023 was al een zot jaar”

Noor Debouck werd last minute aan de selectie toegevoegd van de Yellow Tigers voor het EK in eigen land en mocht tegen Slovenië ook even proeven van het grote werk. Nu ze weer thuis is, blikt ze even terug op deze onvergetelijke ervaring. “In het begin was het een beetje stressy, maar ik werd moeteen goed opgevangen.”

Noor Debouck is 18 jaar en woont met haar ouders Kris Debouck en Heike Rosseel in Madonna. Ze heeft nog drie zussen: Nelle, Trude en Lea. Ze begon destijds met volleybal bij Vlamvo Vlamertinge. De hele familie ademt volleybal.

Noor is libero en kwam via de Topsportschool in Vilvoorde bij Asterix Avo Beveren terecht, een fusieclub van Asterix Kieldrecht en Avo Melsele. Haar coach Kris Vansnick is sinds kort ook de coach van de nationale ploeg, beter bekend als de Yellow Tigers. “Mijn valiezen voor de reis met mijn ouders waren al gepakt, tot ik plots gebeld werd om de EK-selectie te vervoegen”, vertelt Noor. “Kris vond het belangrijk dat ik erbij kon zijn. Ik wilde die kans uiteraard niet laten liggen. Mijn doel was vooral om veel rond te kijken en bij te leren en te trainen op hoog niveau. Ik werk al langer samen met Kris en hij is naast een uitstekende coach ook een goeie motivator. Als je even een minder moment hebt, dan staat hij altijd klaar. Ik was er de jongste van de groep, maar voelde veel steun van de staf en de ploegmaats. Met Anna Koulberg, Manon Stragier, Charlotte Krenicky en Britt Rampelberg speelde ik samen bij Asterix en dat zorgde meteen voor een vertrouwd gevoel. Zeker in het begin was het een beetje stressy, maar ik werd meteen goed opgevangen.”

Debuut

Uiteindelijk mocht Noor zelfs haar debuut maken bij de nationale ploeg in de poulematch tegen Slovenië (3-1-winst). “Ik had het niet verwacht, want met Britt en Nel Demeyer beschikken we over twee goeie libero’s. Een fantastische ervaring en zeker voor eigen publiek in de Topsporthal in Gent. Mijn familie kon elke match komen kijken en de zaal was steeds goed gevuld. De negatieve aandacht rond de Yellow Tigers stond door dit EK weer in een positiever daglicht.”

“Eigenlijk stonden mijn koffers al klaar om op reis te vertrekken met mijn ouders”

In de poulefase eindigden de Belgische dames als vierde. Er werd gewonnen van Slovenië en Hongarije, tegen Oekraïne, Servië en Polen moesten ze hun meerdere erkennen. De Yellow Tigers verloren van topland Turkije in de achtste finales. “Het was ons doel om in de knockoutfase in Brussel te geraken en dat is gelukt. Het is geen schande om te verliezen van Turkije, zij behoren tot de wereldtop. Ik zie hen als een van de topfavorieten op de Europese titel. We hebben ons vel duur verkocht en gespeeld alsof ons leven ervan afhing. In de vierde set hadden we kansen om er een tiebreak uit te slepen, maar uiteindelijk verloren we die set met 32-30. Het is jammer dat we niet eerder zo’n niveau konden tonen, want in de groepsfase speelden we soms te wisselvallig.”

Even thuis

Na het EK is het voor Noor even bekomen. “Al wil mijn jongste zus Lea dat ik mee met haar ga lopen”, lacht Noor. “Ik zal dat met plezier doen, het is leuk om weer even thuis te zijn. Want voor het EK was ik weg met de Young Yellow Tigers. Daar werden we derde op een achtlandentornooi. 2023 was tot nu toe al een zot jaar. Eerder pakten we met Asterix Avo Beveren al de dubbel.”

De volgende grote afspraak voor de Yellow Tigers is het olympisch kwalificatietornooi in Japan. “Ik hoop natuurlijk vurig om er dan opnieuw bij te zijn. Het zal alleszins opnieuw een spannend tornooi worden.”

Champions League

Na Japan hervatten de trainingen met Asterix Avo Beveren. “Op 1 oktober is er de Supercup tegen Gent en ik hoop in het nieuwe seizoen opnieuw een stap vooruit te zetten. Beter doen dan vorig jaar is geen sinecure. Europees kunnen we ons dit keer tonen in de Champions League. Ploegmate Britt Rampelberg trekt naar het Roemeense CSM Volei Alba-Bla, dus ik hoop op meer speelgelegenheid.”

Ook op schoolvlak komt er een nieuwe uitdaging op Noors pad. “Ik start eind september met de opleiding ergotherapie in Gent, iets om naar uit te kijken”, besluit ze.