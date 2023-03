Nona Vandenbilcke wil met Katjes Ieper behoud verzekeren: “Willen twee ploegen achter ons laten”

Katjes Ieper krijgt zaterdag in de thuismatch tegen de puntenloze rode lantaarn Balti Kortrijk de kans om een uitstekende zaak te doen in de degradatiestrijd. Receptiehoek Nona Vandenbilcke is erop gebrand om de Katjes in haar laatste weken als volleybalster mee aan het behoud in Promo 3 te helpen.

Na een lastig seizoen lijken de Katjes net op tijd de goede vorm te pakken te hebben. Dat bewezen Nona Vandenbilcke en ploeggenotes door vorig weekend met een vlotte 3-0-overwinning de maat te nemen van Davoz Zwevegem, vierde in de stand. “Door het uitvallen van onze vaste libero Manou Vuylsteke begin dit seizoen speelden we sindsdien in een systeem zonder libero”, legt Nona Vandenbilcke uit. “Vorige zaterdag toonde onze opposite Fara Devarreewaere zich bereid om als libero te spelen en dan merk je wel dat dat een heel positieve invloed op ons spelniveau heeft. We speelden misschien wel onze beste match van het seizoen en pakten een heel belangrijke driepunter. We hopen dus om in dit systeem te kunnen blijven volleyballen de komende weken.”

Zaterdag werken de Katjes een misschien wel cruciale match in de degradatiestrijd af. Hekkensluiter Balti Kortrijk kon nog geen enkel puntje pakken, een unieke kans voor de Ieperlingen om over Harelbeke te wippen in de stand. “Het is voor ons nog niet duidelijk of er nu één of twee ploegen degraderen. Daarom is het belangrijk om zeker twee ploegen achter ons te laten, dan is er geen twijfel meer”, zegt Nona. “We zullen Kortrijk niet onderschatten, maar als we ons niveau van vorige week kunnen evenaren moeten we de match eigenlijk zonder setverlies winnen. Dan zijn we heel goed op weg om het behoud veilig te stellen, wat we ook absoluut willen. In deze reeks zijn de ploegen veel meer aan elkaar gewaagd en kunnen onze jonge speelsters veel sneller progressie boeken. Terug in Promo 4 moeten spelen zou toch een ferme ontgoocheling zijn.”

Afscheid

De 22-jarige Nona Vandenbilcke neemt eind dit seizoen afscheid van het volleybal en wil dat uiteraard in schoonheid doen. “Ik start studies grafisch design in verkort traject en dat is jammer genoeg niet meer combineerbaar met volleybal. Ook zie ik veel jong geweld dat op de deur van onze eerste ploeg aan het kloppen is. Ik geef dus graag de fakkel door. Wel zal ik enkele thuismatchen aanstippen waar ik de felste supporter zal zijn.” (lacht) (TVA)

Zaterdag 25 maart om 17.30 uur: Katjes Ieper A – Balti Kortrijk B.