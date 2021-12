“Nog te vroeg om mee te strijden met de topploegen”

Damesvolley Waregem won vorig weekend voor de Vlaamse beker tegen VC St. Janskring Herentals met 2-3 na een razend spannende partij. Voor de West-Vlaamse beker werd niet geheel onverwacht verloren van competitieleider Elckerlyc Zwevezele A in Promo 1 met 3-1.

Voorzitter Yves Chanterie was nog aan het nagenieten van de prestatie van zijn team na de winst in Herentals met 2-3 (27/25, 17/25, 31/29, 18/25, 13/15). “Dit was een match op het scherp van de snee”, vertelt de 51-jarige Waregemnaar. “Het was een heel goeie wedstrijd waar we bij momenten heel mooi volleybal tentoon spreiden, afwisselend met iets minder goeie. In set drie lieten we bijvoorbeeld zeven setballen liggen, en konden we er geen enkele van benutten. Het was een heel zenuwslopende wedstrijd, waarna de ontlading heel groot was. We zijn op karakter blijven vechten tot we uiteindelijk aan het langste eind trokken. Nu wacht Nidak Nieuwkerken A, een ploeg uit Nationale 2, waar we gelukkig thuis mogen de degens mee kruisen. Dit is normaal het eerste weekend van februari waar we tegen dan hopelijk terug met publiek mogen spelen. Indien wel, dan gaan we daar een galamatch van maken, al zal het sportief een zware dobber zijn.”

In de competitie staat Waregem op een voorlopige zevende plaats. “We hebben één overwinning te weinig volgens ingepland”, gaat Yves verder. “Maar liefst in drie confrontaties verloren we met 3-2, die evengoed konden gewonnen worden. Daar speelde het mentale aspect in de vijfde set. We hebben nog twee inhaalwedstrijden tegen Diksmuide en Zedelgem die we normaal kunnen winnen. Nadat we anderhalf jaar stillagen is de blessurelast hoog. Iedereen begon terug intensief te sporten, wat niet bevorderlijk was.”

Jeugdwerking

De sfeer in de club is alvast heel goed. “De chemie met trainer Benoit Cornette is er in een vrij jonge ploeg waar heel wat jeugdig talent zich aan het manifesteren is, maar nog ervaring mist. Daardoor is het nog te vroeg om met de top te spelen. Met talenten als Fien Schroeder, Lotte Decouttere, Mette Coeman en Romy Vroman ziet het er alvast goed uit. We hebben een heel goed uitgebouwde jeugdwerking waar de speelsters doorstromen naar de A en B-ploeg. We zijn over alle clubs heen de grootste van West-Vlaanderen met meer dan 300 leden. De weg naar Nationale? Daar kun je geen traject voor uittekenen. Daar heb je de nodige dosis geluk voor nodig. Ik ben alvast heel trots met wat er zit aan te komen”, besluit Yves Chanterie. (ELD)