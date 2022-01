Nina Coolman haalt verwoestend uit tegen Hermes Oostende

Met 19-25, 20-25 en een pijnlijke 10-25 verloor Hermes Oostende in haar eerste match van 2022 met een gortdroge 0-3 tegen Oudegem. Hermes moet zich volgende week herpakken in Charleroi.

Zaterdagavond presteerde Hermes Rekkenshop Oostende heel zwak tegen Oudegem. Je zou het een collectieve offday kunnen noemen. Misschien bepaalden de naweeën van een stevige corona-uitbraak van tien Hermessers het spel.

Onmondig Hermes

De eerste set verliep nog gelijkopgaand tot 9-10. Daarop serveerde kapitein Yana De Leeuw naar 14-10. Ex-Hermesser Elise Van Sas deed hetzelfde vanachter de opslaglijn van 15-14 naar 15-20. Deze kloof kon een onmondig Hermes niet meer dichten: 19-25. Bij Oudegem startten in de basis drie gewezen Hermessers: Elise Van Sas, Nina Coolman en Bente Daniëls.

Felice Vanassche (14 punten), Nina Coolman (13 punten) en Nikita De Paepe (10 punten) waren zaterdagavond heel sterk bezig en stuurden hun team naar 3-7 in de tweede set. Hermes, met Merle Baasdam (13 punten) en Charlotte Leys (10 punten) konden de kloof dichten (9-9) en nog eventjes gelijke tred houden tot 14-14. Oudegem verdedigde echter uitstekend aan de kust. Ook in blocks was het verschil tussen Oostende en Oudegem groot.

De gestalterijke middenaanvalster Bieke Kindt was onhoudbaar aan het net in aanval en block: 17-21. Na 20-22 deed Nina Coolman haar ex-ploeg nog eens pijn: 20-25.

Enthousiast Oudegem

In de derde set ging het licht volledig uit bij de kustploeg. Hermes Oostende leek volledig uitgeteld. De achterstand groeide meer en meer tegen een gretig en enthousiast spelend Oudegem. De score evolueerde van 0-3 via 4-8 naar 7-12 en 7-15. Bij 10-18 zorgde een uitstekende Nina Coolman voor een indrukwekkend matcheinde: ze serveerde in één ruk naar 10-25. De aanvalsters deden de rest van het werk.

Na amper 1 uur en 9 minuten stond de kurkdroge 0-3-eindstand op het scorebord. Hermes prijkt op de vijfde plaats in de rangschikking en reist volgende zaterdag naar Charleroi, dat op de vierde plaats staat met drie punten voorsprong op Hermes. De Karolingers hebben nog een eitje te pellen met Hermes. De Oostendenaren wonnen thuis in de heenronde. Sowieso wordt het een heel belangrijke match voor Hermes met het oog op de top-vier en play-off-ticket.

(PR/ foto VDB)