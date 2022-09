Nieuwkomer Ruth Denayer (Beaphar Poperinge A): “Ik kon niet weerstaan aan de volleybalmicrobe”

Na op overtuigende manier de titel te hebben gepakt, begint Beaphar Poperinge A aan een nieuw avontuur in Promo 1. De meest opvallende nieuwkomer is zonder twijfel de 34-jarige Ruth Denayer, die de overstap maakt van Vlamvo Vlamertinge A.

Voor Ruth Denayer leek het een uitgemaakte zaak dat er na het afscheid bij Vlamvo Vlamertinge een einde aan haar volleyballoopbaan zou komen. Maar de volleybalmicrobe bleef haar werk doen en nu is de ervaren opposite/receptiehoekspeelster de opvallendste nieuwkomer bij Beaphar Poperinge. “Door de lange coronaperiode en mijn zwangerschap heb ik eigenlijk niet veel kunnen spelen bij Vlamvo, maar ik draag de ploeg wel nog altijd een warm hart toe”, blikt de Vlaams-Brabantse terug. “De combinatie met gezinsleven en mijn bijkomende studies als verpleegkundige bleken ook wel zwaar. In die mate dat het niet de bedoeling was om nog verder te volleyballen. Maar kijk, het bleef kriebelen en zo ben ik dit seizoen bij Beaphar Poperinge aan de slag. Ik merkte al vlug dat dit een warme en familiale club is waar ik me onmiddellijk thuis voelde. Ik ben uitermate blij dat ik bij Beaphar nog een vervolg aan mijn loopbaan kan breien.”

Megastreng

Ruth Denayer, die ook een verleden heeft bij VC Lennik, Gooik en het Oost-Vlaamse Navok Nazareth, legt de lat altijd hoog voor zichzelf en staat klaar om Beaphar Poperinge met haar ervaring bij te staan. “Ik ben nog niet op het niveau waar ik wil staan en kan daar open over communiceren met onze coach Jaime Piazzetta. In onze bekermatch tegen Volley Heuvelland mocht ik door afwezigheid van Stefanie Brille starten en ik moet toegeven dat ik toch wel een traantje heb weggepinkt. Tevreden over mijn prestatie ben ik weliswaar niet, ik ben altijd megastreng voor mezelf. Doel is om mijn niveau de komende weken verder op te krikken”, besluit Ruth Denayer. (TVI)