Nieuwkomer Balti Kortrijk Spurs A klaar voor topper tegen Sijos Menen

In Promo 2 van het damesvolleybal is nieuwkomer Balti Kortrijk Spurs A prima gestart aan de nieuwe campagne met drie op vier. Dit weekend staat de topper tegen Sijos Menen op de kalender.

Vorig weekend verloor de ploeg van Lotte Demolie pas voor de eerste keer tegen Bevo Beobank Roeselare D. “De eerste set was gelijk opgaand, maar uiteindelijk verloren we die”, vertelt de 23-jarige Lotte Demolie.

36-34 in tweede set

“In set twee trokken we na 36-34-cijfers aan het kortste eind. Een mentale klap die zich ook in set drie liet voelen en onze kopjes deed laten hangen. Toch mogen we zeker tevreden zijn met het spelniveau dat we halen. Dit is een bevestiging, en we hebben zeker nog groeimarge.”

Dit weekend neemt Balti Kortrijk Spurs A het op tegen Sijos Menen. “Ik verwacht een mooie wedstrijd tegen een ploeg die van iedereen kan winnen. In zekere zin geldt dat voor de volledige reeks. Bij ons is het vertrouwen alvast groot. De middenmoot is onze ambitie. Op termijn een stapje hoger zetten, zou mooi zijn. We zijn alvast goed gestart, maar we blijven met onze voetjes op de grond”, aldus Lotte Demolie.