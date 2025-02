Nieuwe wind bij VC Apollo Koekelare

Sinds dit seizoen zijn er een paar nieuwe gezichten in het bestuur van volleybalclub Apollo Koekelare. De aanleiding is het afscheid van voorzitter Tom Joye en secretaris Jan Dereeper aan het einde van vorig seizoen. “Toen moesten we snel schakelen en nam ik samen met Lore Desmedt het voortouw”, zegt de nieuwe voorzitster Charlene Desmet. Na jarenlange dienst is er vorig seizoen besloten om de samenwerking met Jan Dereeper te stoppen. “Jan deed veel voor de club, wat ervoor zorgde dat al zijn taken opnieuw herverdeeld moesten worden. We hebben hier al veel stappen in gezet, dankzij de goede ondersteuning die we kregen”, weet Charlene.

Charlene maakt pas sinds vorig seizoen deel uit van het bestuur. “Apollo zocht nog wat leden om te helpen met het organiseren van de evenementen. Lore en ik hebben ons opgegeven, aangezien onze dochters beide volleyballen bij de club. En nu ben ik opeens voorzitster. Dat was niet mijn verwachting toen ik begon. We zorgden dat we financieel weer gezond werden, maar we kijken ook vooruit. We willen een goede werking op poten zetten voor onze groeiende club. Daarnaast is het belangrijk dat VC Apollo één geheel is. Daarom hebben we geprobeerd om een brug te slaan tussen de damesploeg en de jeugd. Dat lukt wonderwel en de dames vinden het leuk om betrokken te zijn.”

trainers te kort

Het seizoen verloopt sportief en bestuurlijk uitstekend voor de club. Al zijn er nog werkpunten. “We willen meer inzetten op interne communicatie en kwaliteit van de trainingen. Onze trainers verrichten dit jaar berenwerk, want soms coachen ze wel drie ploegen tegelijk. Volgend jaar willen we dat veranderen. De mensen die zich inzetten voor onze club zijn enorm belangrijk. Een sportclub kan namelijk niet bestaan zonder geëngageerde vrijwilligers.” (KB)