Nieuwe voorzitter Volley Oudenburg-Gistel: “Jeugdwerking uitbouwen”

Bij Volley Oudenburg-Gistel (VCGO) kijkt men heel tevreden terug op het voorbije seizoen. Het jonge damesteam speelde veelbelovend en eindigde op een mooie vierde plaats. De heren presteerden sterk en stonden hun mannetje in de nacompetitie van Promo 3. De bestuursploeg wil echter niet op zijn lauweren rusten en is al volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen.

Voorzitter Werner Vanhee (70) leidde de club gedurende zeven jaar met heel veel enthousiasme, maar door gezondheidsproblemen moest hij sneller dan voorzien afhaken. De bestuursploeg moest bijgevolg op zoek naar een nieuwe praeses.

“Ik ben heel blij dat ik de leiding van de club kan overlaten aan een jonge en dynamische voorzitter. Ik ben zeker dat Lies Derudder (32) het heel goed zal doen”, aldus Vanhee.

“Eigenlijk wou ik slechts even depanneren als voorzitter, maar uiteindelijk bleef ik zeven jaar aan het hoofd van de club. In die periode is VCGO gegroeid, maar het is een familiale club gebleven. Dat is heel belangrijk, want ik vind dat iedereen plezier moet beleven aan zijn hobby. Corona was een moeilijke periode, maar we hebben het overleefd en we zijn financieel gezond gebleven. Ik blijf een trouwe supporter van VCGO.”

Veel respect

De nieuwe voorzitter van Volley Oudenburg-Gistel is binnen de club al enkele jaren verantwoordelijk voor de administratie en de organisatie van evenementen. “Er waait al enige tijd een nieuwe wind binnen VCGO. We hebben echter heel veel respect voor wat in het verleden gepresteerd werd. Veel moet er zeker niet veranderen, want de ploeg rond Werner Vanhee heeft heel mooi werk geleverd.”

“De verdere uitbouw van de jeugdwerking vind ik heel belangrijk. De vakantiestages willen we zeker behouden. Ook het aantrekken van jongens is één van de doelstellingen van het bestuur. Op termijn moet er immers opvolging komen voor het herenteam.”

