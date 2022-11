Nieuwe sporthal van 3,2 miljoen euro voor Decospan Volley Team Menen

De ‘hel van Mjiende’ wordt binnenkort in een nieuw jasje gestoken. Decospan Volley Team krijgt een spiksplinternieuwe sportzaal en daarvoor wordt de beurs opengetrokken. Een investering van 3,2 miljoen euro moet ervoor zorgen dat Menen in de hoogste regionen van het volleybal kan blijven spelen.

“Het dak, de kleedkamers en de sportcafetaria werden in het verleden al gerenoveerd, maar nu is het tijd voor een grondige ingreep!” Het gemeentebestuur maakt komaf met de aftandse Vauban-sportzaal, die ondertussen al meer dan 40 jaar de thuisbasis is van allerlei sportverenigingen. “Vooral de eisen van de Volleybal Liga zijn erg streng. Zo moet er worden voldaan aan een plafondhoogte in de spelerszaal, waar dit nu niet het geval is. De transformatie zal ook het bezoekersaantal opkrikken tot 950 mensen. We lieten verschillende opties onderzoeken, maar uiteindelijk bleek een nieuwbouw de meest verstandige keuze te zijn. Menen blijft inzetten op ecologie en duurzaamheid waarvan de sportzaal een mooi voorbeeld zal zijn.”

2024

De aanpak van de sporthal stond al eerder op de planning, maar de wereldwijde economische situatie heeft voor een verandering van het meerjarenplan gezorgd. “We hopen de werken te kunnen starten na het einde van dit seizoen, zodat Decospan Volley Team vanaf 2024-2025 haar wedstrijden in het nieuwe complex kan afwerken. Ondertussen zoeken we naar externe partners zodat alle sportverenigingen hun activiteiten verder kunnen zetten.”

Het project komt hand in hand met een prijskaartje van 3,2 miljoen euro, waarvan 510.802 euro wordt gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. De nieuwe zaal zal de verdere ontwikkeling van Decospan Volley Team stimuleren. Hoewel ze het vorig seizoen tot in de Play-Offs schopten, moesten hun thuismatchen in de sportzaal van Roeselare worden afgewerkt. Het Vauban-complex voldeed niet meer aan de strenge normen.