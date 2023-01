Nieuwe coach VT Gullegem A Philip Vanderstichele: “Ik heb een sterk collectief gezien”

VT Gullegem A boekte vorig weekend met sprekend gemak zijn negende zege van het seizoen tegen Davo Wevelgem B. Dit weekend staat een bezoekje aan VT Lendelede B op de kalender. De nieuwe coach, Philip Vanderstichele, blikt alvast even vooruit op die verplaatsing.

Met setstanden 25/14, 25/14 en 25/20 beleefde Gullegem een rustige avond in de Gemeentelijke Sporthal. Dat zag ook kersvers coach Philip Vanderstichele (60) die vorige week het roer overnam van Christ Casaert die in onderling overleg de samenwerking met de club beëindigde.

Vanuit de tribune

Philip zag vanuit de tribune zijn nieuwe ploeg op hoog niveau acteren. “Pas vorige vrijdag was ik toe aan mijn eerste training met deze ploeg”, verduidelijkt Philip. “Ik zag meteen dat er een positieve en goeie groepssfeer is. Dat zag je ook zaterdagavond aan de prestatie tegen Davo Wevelgem.”

“Het is duidelijk dat ze terecht op de tweede plaats staan, met één wedstrijd minder gespeeld. In de eerste twee sets was het verschil groot. Enkel in de derde set bleef het iets spannender, maar de ploeg behield de concentratie. We trokken uiteindelijk toch gedecideerd het laken naar ons toe. We waren op de meeste domeinen dominanter dan Davo.”

Klip omzeilen

Zaterdagavond staat met VT Lendelede B een verplaatsing tegen de op een na laatste in de klassering op het programma. “Als je de rangschikking bekijkt dan moeten we deze klip kunnen omzeilen”, gaat de Markenaar verder.

“We zijn favoriet, maar iedere match moet gespeeld worden. We zullen met de nodige focus en respect daar de match aanvatten. Als we met de spirit van vorig weekend acteren, dan moeten we kunnen winnen. Ook al blijft het voor mij koffiedik kijken hoe deze ploeg voor de dag zal komen.”

Het is meteen ook een weerzien met de vereniging waar ik laatst actief was, voor mij een aangename ervaring en herinnering waarbij ik de promotie naar een hogere reeks mocht vieren.”

“Enkele omwegen in de ruime regio doen me nu opnieuw bij de ploeg belanden waar het voor mij allemaal begon”

“Ik ben nu al 25 jaar aan de slag als coach, waarvan ik mijn eerste trainingsperikelen bij Gullegem beleefde. Enkele omwegen in de ruime regio doen me nu opnieuw bij de ploeg belanden waar het voor mij allemaal begon. De cirkel is rond, zou je kunnen zeggen.” (lacht)

“Ik was de laatste jaren als trainer er even uit voor onder andere mijn job bij de sportdienst van Kortrijk. Ik heb daarnaast ook drie zonen en wilde even een eigen agenda om zelf mijn vrije tijd in te vullen. Nu is het met volle goesting dat ik Christ Casaert opvolg. Christ is in onderling overleg en in een goede verstandhouding vertrokken.”

“Ik tref hier een groep aan met veel maturiteit en volleybalkennis. Het is aan mij om hier een vervolg aan te breien. Voorlopig is het voor de rest van het seizoen dat ik de ploeg zal depanneren. Na een aantal weken gaan we evalueren of de mayonaise pakt en bekijken we samen of de optie op een verlengd engagement kan gelicht worden”, aldus Philip Vanderstichele. Wat ik zag, kon me alvast bekoren. Het is duidelijk dat we vertrokken zijn met de juiste mindset om er het beste van te maken.”