Nieuwe coach Hermes Oostende A gelooft rotsvast in de heropstanding: “Ik voel een duidelijke klik”

Door de verhuis van de ligadames van Hermes Oostende naar Bevo Roeselare is sinds dit seizoen het team dat in Promo 1 speelt het vlaggenschip van de kustploeg. Veel successen hebben de dames, die de eer van Hermes hoog moeten houden, nog niet geboekt. Tot vorig weekend wisten ze immers nog geen enkel punt bijeen te spelen. Een trainerswissel was onvermijdelijk.

“We wisten op voorhand dat het een moeilijk jaar zou worden voor de club”, weet voorzitter Philippe Develter. “Ik ben nog volop allerhande zaken en papieren, die betrekking hebben op de ligaploeg, aan het opruimen. Ik wist dat het zeker een jaar zou duren vooraleer we de club in zijn nieuwe gedaante op de rails zouden krijgen. Met wat geduld en goede wil komt het wel voor elkaar. Door al die beslommeringen heb ik niet alle wedstrijden van het A-team gezien. De wedstrijden dat ik hen aan het werk zag, merkte ik snel dat er geen cohesie was binnen de ploeg. Voldoende talent, maar geen samenhang.”

Als de resultaten uitblijven, betaalt de coach meestal het gelag. “Nadat Birgen Despodt ons meldde dat hij niet langer wenste door te gaan, moesten we in het tussenseizoen op zoek gaan naar een nieuwe coach. Het werd een moeilijke zoektocht en uiteindelijk kwamen we bij Jan-Thomas Missine terecht. Als een ploeg na negen wedstrijden nog geen enkel punt heeft, kan je als voorzitter moeilijk gelukkig zijn. Daarom hebben we ingegrepen, maar deze trainerswissel betekent niet dat we ontevreden zijn over het werk van Jan-Thomas. Het klikte gewoon niet met de speelsters”, aldus de praeses van Hermes Oostende.

Voldoende talent

In hun zoektocht kwam het bestuur terecht bij Wim Deruyter (55), een ervaren coach die enkele weken geleden opstapte bij de dames van VT Lendelede A. Hij coachte in de voorbije dertig jaar tal van ploegen in Promo 1 “Ik hield het voor bekeken in Lendelede omdat ik niet meer op dezelfde golflengte zat als enkele bestuursleden. De voorbije weken was ik actief als scheidsrechter, maar toen Hermes Oostende me contacteerde, wou ik wel eens luisteren naar hun voorstel. Ik speelde met VT Lendelede dit seizoen al tegen Hermes A en wist bijgevolg maar al te goed dat er voldoende talent in de ploeg steekt. Ik kwam dan ook vrij snel tot een overeenkomst met voorzitter Philippe Develter. Ik ben er immers van overtuigd dat we ons nog kunnen redden. Indien ik hieraan zou twijfelen, had ik nooit toegezegd. Ik ben niet van plan om voor een hopeloze zaak elke week enkele keren van Sint-Eloois-Winkel naar Oostende te rijden”, aldus de nieuwe coach van Hermes A.

“We moesten hoe dan ook ingrijpen om te vermijden dat de ploeg uiteen zou vallen”, vult Philippe Develter aan. “De ontgoocheling en zelfs het ongenoegen groeide immers niet enkel bij de meisjes, maar ook bij de ouders. Het zou mooi zijn indien de nieuwe coach erin slaagt om de ploeg alsnog in Promo 1 te houden. Een degradatie is geen ramp, maar het zou beter zijn indien we dit scenario kunnen vermijden. Het is hoe dan ook de bedoeling om voor volgend seizoen enkele speelsters aan te trekken die gemotiveerd zijn om voor Hermes te spelen. Onze nieuwe coach zal ons ongetwijfeld hieromtrent wel tips geven. Ook in onze ploegen die in Promo 3 en Promo 4 spelen, zitten enkele speelsters die op termijn kunnen doorschuiven.”

Veelbelovend

“Ik wil niet te ver vooruitkijken en focus eerst op de wedstrijd van zaterdag tegen VKt Torhout C”, geeft Wim Deruyter nog mee. “Ik voel een duidelijke klik met mijn speelsters en werk voorlopig uitsluitend op het mentale. Deze meisjes moeten terug geloven in zichzelf. Niettegenstaande de vele nederlagen vormen ze nog steeds een hechte groep en dat is heel belangrijk. Vorig weekend leverden we een prima prestatie op het veld van VT Diksmuide A. We verloren nipt en veroverden hierdoor het eerste punt van het seizoen. Dat is veelbelovend voor de toekomst. Tijdens de winterstop wil ik heel vaak trainen en een duidelijk spelsysteem in de ploeg slijpen. Als we in de terugronde winnen van onze rechtstreekse concurrenten zie ik het zeker nog goedkomen.” (PDC)

Zaterdag 9 december om 19.30 uur: Hermes Oostende A – VKt Torhout C.