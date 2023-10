Nieuw Bevo Rekkenshop Roeselare schuwt ambitie bij debuut in Liga niet: “We willen plaats in top vier”

Met een thuismatch tegen Charleroi opent Bevo Rekkenshop Roeselare zaterdagavond in de sporthal van Beveren zijn allereerste seizoen op het hoogste damesniveau. De basis van het team bestaat uit speelsters van Hermes Oostende. Sportief manager Lieven Louagie verhuisde ook van de kust naar het midden van de provincie.

Hoe is de voorbereiding op dit seizoen verlopen? Wat was goed, wat kan beter?

“Ik ben heel tevreden over de voorbereiding – we wonnen de meeste wedstrijden – maar het is ook maar voorbereiding. Het échte niveau van het team kunnen we pas inschatten als het om de knikkers gaat. De sfeer in de ploeg is heel goed met speelsters die er willen voor gaan. De ploeg is in opbouw, maar ik denk dat we staan waar we moeten staan. Als ik één zaak moet noemen die beter kon, is het het gemis aan een meerdaags tornooi op verplaatsing zodat er een écht teamweekend kon zijn. Maar voor dergelijke tornooien moet je uitgenodigd worden en we wilden dit jaar, als nieuw team, hier ook niet meteen budget tegen gooien voor overnachtingen en dergelijke. Dit was echter een kleine wens, geen must.”

Wat is de sterkte van dit team? Waarin verschillen jullie van het Hermes van vorig seizoen?

“De sterkte is een goed gestoffeerde bank. Die zal dit jaar punten opleveren. Natuurlijk zijn er een aantal basisspeelsters die we liever niet zouden missen, maar de breedte van de ploeg qua kwaliteit zorgt er toch wel voor dat onze T1 en T2 tactische mogelijkheden krijgen.”

“Met Laure Flament en Iris Vandewiele kwam er enorme kwaliteitsinjectie”

“Veel speelsters – onder wie Kory White, de MVP van de vorige competitie – zijn gebleven en met Laure Flament en Iris Vandewiele kwam er natuurlijk een enorme kwaliteitsinjectie. We zijn een uitgebalanceerd team en de interne concurrentie zorgt ook dat de plaatsjes duur zijn en iedereen ‘scherp’ blijft. Extra-sportief gezien is het trainen en spelen in de Roeselaarse accommodaties een enorme stap voorwaarts. Ook de hele structuur van de club is veel efficiënter en dat opent dan weer mogelijkheden op verschillende vlakken.”

Is jullie verhuis naar Roeselare tot op heden geslaagd?

“Absoluut! Alles is hier tot in de puntjes geregeld, zoals ik zopas met voorbeelden vermeldde. Er wordt ook wel eens iets vergeten of er is eens iets tekort, maar dit wordt in één, twee, drie geregeld. Speelsters en trainers kunnen zich hier 100 procent focussen op hun sport. Die paar procentjes energie die hiermee gespaard worden kunnen van goudwaarde zijn.”

Welke uitdagingen heeft een nieuw team in de Liga?

“De ervaring is er en die maakte de overstap mee van Hermes naar Bevo. De grootste uitdaging is het integreren van een Ligateam in een al bestaande club. Het Ligateam krijgt veel aandacht en we moeten natuurlijk het evenwicht proberen te bewaren. Onze speelsters in Nationale 1 en alle andere teams leven ook voor hun sport. Nu krijgen ze misschien wat minder aandacht, al zeker minder persaandacht, want die is er sowieso al te weinig voor onze magnifieke sport, maar dit is een aandachtspunt.”

“Trainen en spelen in Roeselaarse accommodaties is enorme stap voorwaarts”

“Het Liga-team wordt trouwens écht geïntegreerd in de totale werking. Ja, ook wij gaan ons deel doen van bijvoorbeeld de cafetariadiensten. Daarnaast is er het administratieve aspect. Het deeltje Challenge Cup is nieuw en dan merk je dat daar nog een cel moet op poten gezet worden om dit in goede banen te leiden.”

Vorig seizoen eindigde Hermes op de vijfde plaats. Is dit ook de ambitie van Bevo?

“Kunnen we van iedereen winnen? Volmondig ja, maar op een iets mindere dag kunnen we ook van iedereen verliezen. Het zal iedere wedstrijd op het scherp van de snee zijn. Ik houd niet van het verkopen van het vel van de beer voor die geschoten is.”

“Veel ploegen zijn versterkt, ik denk dat dit een razend spannende competitie zal worden waar het soms zal afhangen van details. In de voorbereiding merkte je wel dat je met dit team nooit klaar bent. Een achterstand in een set haalden we verschillende keren nog mooi op. Dit team is ervaren, stabiel en straalt maturiteit uit! Onze ambitie is dus duidelijk Play-off 1 halen, de top vier dus. Eens we daar zijn, kan er veel, zo niet alles! Hopelijk vechten we mee voor één van beide finales.”