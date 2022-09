Nel Sercu met Bevo A tegen ex-club Michelbeke: “Veel bekende gezichten spelen er niet meer”

Bevo Beobank Roeselare A heeft de start van het seizoen niet gemist. Na twee wedstrijden staat het ongeslagen aan de leiding in Nationale 1. Zondag wacht de verplaatsing naar Volley Saturnus Michelbeke, dé titelfavoriet dit seizoen.

Een speciale wedstrijd voor Nel Sercu, want het betekent voor de 25-jarige Roeselaarse een terugkeer naar haar ex-ploeg. “Maar veel bekende gezichten spelen er niet meer”, aldus Nel. “Ze hebben in het tussenseizoen een volledig nieuwe ploeg samengesteld met heel wat buitenlandse meisjes. Alleen Jitse Verbinnen is er nog over van de kern van vorig seizoen. En Licia Claeys kennen we uiteraard ook, zij was vorig jaar bij Bevo actief. Door al die nieuwe gezichten is hun team voorlopig moeilijk in te schatten, maar ze zijn met de ambitie begonnen om hun plekje in Liga terug in te nemen. Dat ze verloren van Noorderkempen wil niets zeggen. Die ploeg is ook titelkandidaat. Er wacht ons zondag sowieso een moeilijke wedstrijd, maar we gaan er vol voor, want het vertrouwen is aanwezig na onze goede start.”

Na twee zeges in de Beker van België opende Bevo de competitie met twee 3-0-zeges, tegen Datovoc Tongeren en Vamos Stekene-Sint-Gillis-Waas. “Een mooie start, maar we zijn nog maar twee matchen ver. Ik vind het moeilijk om de sterkte van de reeks in te schatten aangezien ik de voorbije drie jaar op het hoogste niveau speelde, maar met deze kern moet de top vijf wel mogelijk zijn. Onze voorbereiding is naar wens verlopen en we vinden elkaar al heel goed op het veld”, besluit de middenspeelster, die vroeger al vijf seizoenen voor Bevo speelde. Daarna verkaste ze voor een jaar na Lendelede en twee jaar naar Michelbeke. “Ik sukkelde vorig seizoen met mijn schouder en de combinatie met de job kwam te zwaar. Drie of vier keer per week twee uur in de wagen om te trainen… Daarom wou ik weer dichter bij huis spelen.” (SM)

Zondag 2 oktober om 17.30 uur: Michelbeke – Bevo A.