Neemt Bevo A optie op titel?

Met maar drie wedstrijden meer te spelen, leidt Darta Bevo A in eerste nationale. Zaterdag staat de verplaatsing naar het tweede geklasseerde Amigos Zoersel op het programma. Mits volle dagwinst neemt Bevo A een optie op de titel.

Zondag won Bevo A met een vijfsetter bij het derde geklasseerde Limal en totaliseert daarmee 52 punten uit 21 wedstrijden. Amigos Zoersel volgt op één punt, maar heeft nog een inhaalwedstrijd tegoed. De titelstrijd spitst zich toe op dit duo. Leen Van Grinsven, de wederhelft van oud-Knackspeler Sander Depovere, geniet al heel het seizoen van deze competitie. Het jongste seizoen kwam zij uit voor de Ligaploeg van Darta Bevo, maar verkoos in het tussenseizoen een stap terug te zetten. “Het moet allemaal combineerbaar blijven met de job en het gezin. Het belangrijkste was voor mij dat ik nog op hoog niveau kon volleyballen. Dat doen wij ook al heel het seizoen in een ploeg waarin iedereen aan bod komt.”

Op Limal had Bevo het moeilijk en kwam 2-0 achter. “Wij wisten dat er ons een pittig eindeseizoen wachtte met onder meer die verplaatsing naar Limal. Wij verloren nipt 25-23 de eerste set en hadden het moeilijker de tweede die wij 25-16 verloren. Wij konden dan in set drie de wedstrijd met nipte 23-25 doen kantelen en dwongen met 20-25 de belle af die wij met het kleinste 14-16 verschil ook wonnen en meteen in koers bleven voor de titel. Dat was dan onze revanche voor de 1-3-nederlaag tegen Limal uit de heenronde.”

Die eventuele titel levert geen promotie op naar de Liga, want er kunnen geen twee teams van dezelfde club aantreden in de hoogste klasse. “Die zege op Limal maakt dat wij met een goed gevoel die rechtstreeks confrontatie bij Zoersel kunnen aanpakken. In de heenronde wonnen wij thuis in de belle, nadat wij twee keer een setachterstand goed maakten. Het wordt weer een moeilijke opdracht. Op de laatste speeldag hebben wij dan nog de verplaatsing naar middenmoter Stekene. Die titel inschrijven zou een mooie beloning zijn.” (RBD)

Zaterdag 15 maart om 20.30 uur: Amigos Zoersel – Darta Bevo Roeselare A.