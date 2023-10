Nederlander Jasper Wijkstra is nieuwe receptie-hoek van Knack Volley: “Als Knack aanklopt, twijfel je niet”

Eén van de eerste transfers die Knack Volley in het tussenseizoen realiseerde was die van het 21-jarige Nederlandse talent Jasper Wijkstra. Trainer Steven Vanmedegael wou de receptie-hoek in zijn kern en Wijkstra tekende een 2-jarige overeenkomst.

Knack Roeselare heeft al een kwarteeuw iets met Nederlandse volleybaltalenten. Het begon kort voor de eeuwwisseling met absolute vedette Ron Zwerver, bij de eeuwwisseling maakten Martin van der Horst en Albert Cristina mee het mooie volleybalweer bij Knack en nog later maakte olympisch winnaar Brecht Rodenburg mee de dienst uit bij Knack. Nico Freriks was in 2007-2008 enkele seizoenen de spelverdeler en een Michiel Ahyi en Stijn van Schie lieten recent ook heel wat moois zien bij Knack.

“De top is hier minder breed, maar ik schat competitie hier sterker in dan in Nederland”

Vanaf dit seizoen moet Jasper Wijkstra (21) de eer van boven de Moerdijk hoog houden in Roeselare. Hij geeft zichzelf twee seizoenen de tijd, maar beseft dat hij zich dubbel zal moeten plooien in deze kwaliteitsvolle kern. “Ik begon als 7-jarige te volleyballen bij de volleybalclub van Doetinchem waar ik geboren ben”, opent Wijkstra zijn volleybalverhaal. “Ik doorliep er alle jeugdreeksen en werd als 15-jarige geselecteerd voor het Talententeam in Papendal. Best te vergelijken met jullie Topsportschool volleybal. Wij kregen er een complete volleybalopleiding gecombineerd met een opleiding algemene ontwikkeling. Daarin volgde ik de richting business/sportmanagement. Het eerste seizoen speelde ik nog competitie met de jeugdploeg van Doetinchem, de twee volgende seizoenen werkte ik competitief af met de ploeg van het Talentteam Papendal, dat in de Nederlandse eredivisie aantreedt.”

De jongste twee seizoenen kreeg Wijkstra zijn kans bij het topteam Active Living Orion Doetinchem. Hij liet zich vorig seizoen vooral in de finale van de titelstrijd opmerken door via een sterke invalbeurt de bordjes gelijk te hangen met Dynamo Apeldoorn dat dan toch wel uiteindelijk won.

Fysiek sterker worden

Die sterke prestatie wekte de aandacht van meerdere ploegen. “Maar vooral ook van Knack Roeselare”, gaat de ondertussen tot 2,04m uitgegroeide receptie-hoek verder. “Ik volgde al langer de Belgische competitie en de spelers van Nederlandse origine die hier aan de slag zijn. Met een Roeselare en Maaseik is de top in de Belgische competitie wel wat smaller dan in Nederland, waar meer ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Maar de Belgische competitie schat ik toch kwalitatief sterker in dan de Nederlandse.”

“Knack is de beste tussenstap voor mijn carrièreplanning, want ik ambieer een succesvolle volleyballoopbaan. De professionaliteit die bij Knack aangehouden wordt in de volledige omkadering van de ploeg is top. En meteen ook de beste voedingsbodem voor een jonge speler. Bij Roeselare ligt de trainingsintensiteit heel wat hoger dan bij Doetinchem. Ik moet vooral fysiek nog heel wat stappen zetten. Ook receptioneel moet ik heel wat progressie maken en dat is samen met mijn fysieke ontwikkeling de doelstelling van mijn eerste contractjaar. Het tweede seizoen moet ik vaste voet krijgen in de basis. Ik weet dat dit hier kan en wil die opportuniteit grijpen. Vandaar, als Knack je vraagt, twijfel je niet.”

Beker doel

Tot nu toe kreeg Wijkstra niet echt veel speelgelegenheid als receptie-hoek. Hij werd in de League Cup tegen Menen wel als hoofdaanvaller ingezet en scoorde zelfs 21 punten. In de wedstrijd van zondag in Guibertin werd hij weer opposite toen de Mexicaan Gonzalez geblesseerd uitviel. “Doordat wij maar met een beperkte groep, zonder internationals, de voorbereiding rondmaakten, werd Gonzalez nog niet ingezet voor de League Cup. Ook in de oefenpartijen speelde ik geregeld als opposite. Mijn favoriete plek blijft evenwel die van ‘passer’ zoals die in Nederland genoemd wordt.”

Zaterdag komt Gent op bezoek voor de 1/8ste finale van de bekercompetitie. Knack kan zich geen verlies permitteren? “De beker is één van de seizoensambities. Toch opletten best, want Gent is de underdog en kan vrijuit volleyballen. Maar ik heb er vertrouwen in dat wij ons kwalificeren voor de volgende ronde.”