Na mooie startdag kijkt Tievolley uit naar komend seizoen

In een nokvolle Tieltse sporthal de Ponte hield Tievolley hun traditionele startdag. De club is wellicht de meest succesvolle Tieltse sportvereniging. De eerste herenploeg degradeerde, maar dames 1 promoveerde vorig seizoen. De jeugdploegen beleefden ook een mooi seizoen.

Voorzitter Hans Ocket begint met een terugblik op vorig seizoen: “Wat de jeugd betreft hebben we een aantal ambities goed gehaald. We wilden aantreden op elk niveau bij de jongens en de meisjes. We hadden echter geen ploeg bij de jongens U15, dit jaar hebben we dat wel. Bij de meisjes hebben we een ploeg op regionaal en provinciaal niveau voor alle leeftijdsgroepen. Bij de senioren hadden we graag in tweede nationale gebleven, maar wij zijn daar door een aantal tegenslagen niet in geslaagd. Daarentegen is onze promo2 ploeg bij de heren wel gepromoveerd naar promo1, waardoor we nu een mooi jeugdproject willen opstarten naar promo1 en derde nationale om de doorstroming van de jeugd nog beter te maken. Dat is trouwens de ambitie van Tievolley, om jonge spelers te laten doorgroeien. De eerste damesploeg is gepromoveerd naar promo1 en dat was ook de ambitie. Naar volgend seizoen toe is de ambitie bij de dames het behoud na de promotie. Bij de jonge eerste herenploeg willen we verder bouwen en het behoud realiseren.”

Spelers beter maken

“We waren met heren 1 zeer goed gestart vorig seizoen met winst tegen Pervol Ruiselede, maar we kregen door kwetsuren een opdoffer”, treedt trainer-coach Simon Declercq zijn voorzitter bij. “We hebben bovendien een jonge ploeg die moest optornen tegen meer ervaren tegenstanders. Ze hebben er wel voor gevochten, maar uiteindelijk konden we de degradatie niet vermijden. Mijn doel in dit nieuwe seizoen is vooral mijn spelers beter maken. Enkele spelers zijn vertrokken, er kwamen enkele nieuwe spelers bij. Met de ploeg uit promo1 gaan we ook hechter samenwerken door samen te trainen en zo jonge spelers makkelijker te kunnen inpassen. Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Ik wil ook een betere samenwerking met de sportdienst want er zijn enkele zaken die dringend moeten opgelost worden. Zo zijn er in de nieuwe zaal op twee plaatsen waterproblemen en in de oude zaal is de antisliplaag verdwenen.”

Sportdienst

“Ik heb natuurlijk weet van de problemen in de spothal”, reageert de schepen van sport Hedwig Verdoodt. “We zijn ermee bezig. Wat de vloer van de oude zaal betreft kan ik zeggen dat die heel wat ouder is dan die in het nieuwe deel. Het is niet alleen de vloer, maar ook de belijning moet aangepast worden. Dat alles vernieuwen kost een bom geld. De waterproblemen zijn niet nieuw. We hebben al eens herstellingen moeten doen. Nu hebben we al geprobeerd om met rook te blazen te zien waar het probleem zich juist bevindt. Maar ja, water vindt altijd zijn weg. We zijn er wel mee bezig”.

Grote stap

We laten nog Wandglin Vanhove aan het woord, een van de jonge spelers bij heren 1. Hij is van Oostende afkomstig en speelt nu zijn tweede seizoen bij Tievolley. “Ik werd hier vorig seizoen zeer goed ontvangen en voel me goed bij de club. Ook zijn er hier goede en scherpe trainers. Het missen van twee belangrijke schakels laat natuurlijk zijn sporen na. Dan moet je aanpassingen doen en oplossingen zoeken. Ik ben wel trots dat we in eigen huis konden winnen van Knack Roeselare, een van de topfavorieten. Daarin zagen we dat we het niveau aan konden. We speelden echter niet het beste seizoen. De druk was wat steviger en we maakten te veel fouten. We spelen nu opnieuw in derde nationale en er zijn geen bepaalde verwachtingen. Het belangrijkste is dat we plezier blijven beleven in het spelletje en als ploeg groeien.” (WD)