Na de zilveren medaille in de CEV Cup: wat we kunnen leren van Knack Roeselare

Het mocht niet zijn, ondanks de fenomenale 0-3 in Modena. Ook ondanks heftig verweer en topvolleybal 0-3 in de razend spannende terugmatch en dan kansloos in de golden set. Wat een ontgoocheling. Maar die CEV-finale, het blijft een historische prestatie, geen enkele West-Vlaamse topclub kan dat voorleggen. En daarom: West-Vlaamse stemmen uit het topbasketbal en -voetbal. Hoe inspirerend is Knack?

Basketbalclub Filou Oostende won al 23 titels en bereikte in 2011 en in 2017 de halve finale van de FIBA Eurochallenge en de FIBA Europe Cup, maar raakte nooit zo ver in de Champions League. CEO Jurgen Vanpraet, noemt het halen van de CEV-finale, van wat hij noemt zusterclub Knack, dan ook bijzonder knap.

Media-aandacht

“Knack Roeselare, Filou Oostende, Club Brugge en laat ons Quick-Step in het wielrennen ook maar West-Vlaams noemen: in de teamsporten is West-Vlaanderen het meest succesvol in ons land. Alleen jammer dat de zaalsporten in de media zo stiefmoederlijk behandeld worden. Het moet al om een finale draaien tegen dat we een match kunnen volgen op tv. Televisie is echt een bepalend medium, maar 95 procent van de aandacht gaat naar voetbal en wielrennen. Ik neem dat vooral de VRT, die toch gefinancierd wordt met overheidsgeld, heel kwalijk. Ze maken bij manier van spreken reportages over een verstuikte teen van Hans Vanaken of een verkoudheid van Remco Evenepoel, maar om de zaalsporten regelmatig in beeld te brengen is er geen budget.”

“Mondiaal komt er nochtans wat beweging in het televisietraject van het basketbal, maar België volgt niet. Wat in de VS en in Zuid-Europa mogelijk is, moet hier toch ook kunnen? Kijk hoe de VRT heeft gezorgd voor de populariteit van het veldrijden. Tijdens de week nu en dan een basket- of volleymatch zou wonderen doen. We spreken hier over nauwelijks 250.000 euro per jaar om een tiental matchen live te brengen. Zo’n prestatie van Knack Roeselare kan daar hopelijk iets aan veranderen.”

Budgetten

Vanpraet ziet nog meer gelijkenissen met Knack: het budget van 2,5 miljoen euro en de mix tussen eigen talenten en buitenlanders. “De budgetten in de top van het basketbal in Europa liggen wel een pak hoger dan in het volleybal. De Euroleague-topclubs halen meer dan 30 miljoen terwijl de topbudgetten in het volleybal maar rond de 10 miljoen draaien. Daardoor is occasionele aansluiting vanuit België bij die top in volley iets makkelijker dan in basket.”

De ontgoocheling was groot bij Knack Roeselare. © Kurt Desplenter BELGA

En het wordt de zaalsporten door de overheid ook niet gemakkelijk gemaakt. “Het meest ergerlijke was vorig jaar de verhoging van de RSZ-bijdragen met terugwerkende kracht. Na gesprekken en een compromis met… de voetbalbond. Maar wij betalen als zaalsporten mee en voelen dit significant veel meer dan het voetbal. Vergeet niet dat Simon Mignolet bij Club meer verdient dan het jaarbudget van Filou Oostende of Knack Roeselare.”

En nog een handicap: Roeselare en Oostende zijn kleine centrumsteden. “Die moeten tegen ploegen uit grootsteden zoals Antwerpen, Charleroi, Bergen en Luik spelen. Steden met veel meer mogelijkheden en subsidies.”

Niet correct

Philip Mestdagh, gewezen coach van de Belgian Cats en nu coach van basketbalclub House of Talent Spurs Kortrijk is een volleybalfan. Zijn vrouw, Jo Baert, volleybalde bij Hermes Oostende en Vlamertinge. Hij noemt volleybal “technisch en tactisch een fantastische sport. Doodjammer dat ik woensdag de match niet kon volgen, we speelden toen zelf een wedstrijd.”

Met de Belgian Cats kon wél veel media-aandacht worden afgedwongen. “In 2014 telden we in Deurne amper 25 toeschouwers op onze EK-kwalificatiewedstrijden met de Belgian Cats. Enkele jaren later basketten we in uitverkochte zalen in Kortrijk en Oostende. De interesse volgt met de prestaties.” Maar hij begrijpt de frustraties van Vanpraet. “De openbare omroep is voor iedereen toegankelijk. Dat heb je niet met de betaalzenders waarop de Champions Leaguewedstrijden van Oostende uitgezonden werden. Hoe minder je sport in de kijker staat, hoe lager ze ingeschat wordt. Maar dit is niet correct.”

West-Vlaams boerenverstand

Roeselarenaar en voetbalcoach Yves Vanderhaeghe was er woensdagavond bij, hij had nog op het laatste moment twee tickets kunnen afkopen. Vanderhaeghe is al langer een volleyballiefhebber, zijn dochter Fien speelde al van haar vijfde volleybal en zijn vriendin Catherine Pype haalde bij Hermes Oostende het hoogste niveau. Hij zag dus al talloze volleybalmatchen en kent wel wat van het spelletje. Hij noemt het parcours dat Knack dit jaar heeft afgelegd oidanks de ontgoocheling van woensdag dan ook onwaarschijnlijk.

“Doodjammer van woensdag maar ik vond hun golden set in Piacenza heel straf, hoe rustig ze bleven. En in Modena waren ze nóg sterker, vooral defensief. Ze pakten echt alles. Ik zie ook wel hoe bepalend Kukartsev en Tammearu zijn en dat Stijn D’Hulst een passeur is die bij de top van Europa hoort, maar noem me geen kenner. Wat ze collectief presteerden, als kleine Belgische club met een budget van 2,5 miljoen euro, vier keer kleiner dan dat van Modena, is toch wel heel straf.”

Modena mocht vieren in Roeselare. © BELGA

Te onthouden, volgens de voetbalcoach: een zorgzaam bestuur en de juiste mix van Belgen (West-Vlamingen zelfs) en buitenlanders. Hij maakte bij zijn voetbalclubs – onder meer KV Kortrijk, Cercle Brugge en KV Oostende – al anders mee. “Knack is zonder meer een voorbeeld. Ze zwommen ook niet altijd in het geld, maar deden het altijd met bescheiden maar eigen middelen, ze zetten altijd de tering naar de tering. Gezond West-Vlaams boerenverstand, zeg maar. In het voetbal zoiets neerzetten is evenwel moeilijker, daar gaat het om veel meer geld, verdienen de spelers maandlonen waar volleyballers alleen maar kunnen van dromen. Ik heb evenwel de indruk dat die daar niet zo mee bezig zijn, zij willen vooral sportief het hoogst mogelijke niveau bereiken.”

Verdienen ze al minder geld, ze verdienen vooral meer aandacht, vindt ook Vanderhaeghe. “Deze week kreeg Knack die wel, ik denk dat zo’n prestatie de interesse in de volleybalsport een boost kan geven. Zoals ook al bleek in het tennis, met Henin en Clijsters en nu ook weer blijkt in het hockey. De prestaties van de Red Lions hebben die sport duidelijk een boost geven. Hetzelfde fenomeen zien we dankzij Lotte Kopecky wellicht ook gauw in het vrouwenwielrennen.”

Of Knack nu al voor dé sportprestatie van 2023 heeft gezorgd? Vanpraet: “De finale halen zal toch de West-Vlaamse sportprestatie van het jaar blijven.”

Mestdagh: “Voorlopig is dit dé ploegprestatie van het jaar. Maar het is pas begin april.”

Vanderhaeghe: “Toch niet. Omdat ze de CEV-cup niét hebben gepakt. Indertijd speelden Club en Antwerp ook Europese finales, maar als je die verliest, worden die toch vergeten. Nu blijf ik als echte Roeselarenaar toch zeer ontgoocheld.”