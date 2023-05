Na bekerwinst nu ook de titel voor Noor Debouck en Asterix Avo Beveren: “Stevig feestje gebouwd na de match”

Ze moet nog 18 jaar worden, maar nu al heeft Noor Debouck de titel veroverd in de hoogste klasse van het damesvolleybal. Het was een grand cru jaar voor haar team Asterix Avo Beveren met eerder al bekerwinst. De talentvolle speelster uit het Langemarkse gehucht Madonna hoopt dat huzarenstukje volgend seizoen te herhalen.

Noor Debouck verloor met haar ploeg Asterix Avo Beveren niet in de play-offs en was zo torenhoog favoriet voor de titelfinales. “We hebben er keihard voor getraind en het geloof was er”, vertelt ze. “De bekerwinst had ons een enorme boost gegeven.”

Andere rol

Eerst volgde een match in Gent, vooraleer ze twee keer thuis mochten aantreden. “Daar wonnen we nipt met 2-3. In Gent is het nooit makkelijk. Thuis verloren we dit seizoen nog niet en hebben we bovendien een sterke opslagdruk en receptie. We wisten dus dat we een goede kans hadden om het zaterdag af te maken. Er was een hele mooie opkomst van fans en de sfeer was top. Ook enkele vriendinnen van Vlamvo Vlamertinge tekenden present en dat was heel fijn.”

“Ik mocht in elke set meespelen en kreeg na het uitvallen van ploegmate Helena Gilson een andere rol. Zij is lange tijd out nadat ze haar voorste kruisband scheurde. Met deze dubbel was het een grand cru jaar en het is fijn dat ik mijn steentje kon bijdragen. De sfeer is top in de ploeg en ik zie dit als een beloning voor de vele opofferingen.”

Stevig feestje

Beveren won met 3-1 en de champagne mocht ontkurkt worden. “Er volgde een stevig feestje, eerst in de kleedkamer en daarna in de kantine. Mijn stem was enkele dagen later nog steeds zoek”, lacht Noor. “De hele familie steunde me enorm. Mijn ouders Kris Debouck en Heike Rosseel en zus Trude waren ter plaatse aanwezig en mijn andere zussen Nelle en Lea beleefden het van thuis, want de match werd live uitgezonden op Play Sports. De aandacht voor het damesvolleybal is fijn, maar het mag nog meer zijn.”

Afstuderen aan volleybalschool

Woensdag sluiten ze het seizoen af met de ganse ploeg en de vaste supporters. “Er volgen voor mij nog de laatste weken op de volleybalschool en dan ga ik nog mee met de Young Yellow Tigers. Volgend seizoen wil ik weer een stap voorwaarts zitten binnen deze club. Daarvoor zal ik keihard blijven werken onder de vleugels van onze coach Kris Vansnick”, aldus Noor, die volgend jaar in Gent zal verder studeren. “In de zomerperiode neem ik nog even rust en wil ik weer afspreken met mijn vriendinnen van de Chiro en uit Ieper.”