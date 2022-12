Na acht overwinningen op rij staat VKt Torhout D aan kop in Promo 4C: “Zo snel mogelijk promoveren”

Na tien speeldagen prijken de meisjes van VKt Torhout D mooi aan de leiding in Promo 4C. Na een reeks van acht wedstrijden zonder nederlaag wacht hen zondag een topper tegen het tweede gerangschikte Tievolley Tielt B.

“We kenden een moeilijke start, maar dat hadden we eigenlijk wel een beetje verwacht”, opent spelverdeler Lore Degraeve (18). “We zijn eigenlijk een nieuw samengestelde ploeg met speelsters die overkwamen uit de jeugd en enkele meisjes die vorig jaar in het C-team speelden in Promo 2. Het is niet meer dan normaal dat we in de eerste wedstrijden nog wat aan elkaar moesten wennen. Onze coach Peter Decaestecker heeft ons echter tot een stevig geheel gekneed. Hij heeft ontzettend veel ingezet op ploegsfeer en dat rendeert duidelijk. Op en naast het veld vormen we een hechte groep”, aldus Degraeve.

Werkpunten

“We werken goed samen en steunen elkaar als het moeilijk gaat. De groepssfeer is ongetwijfeld het sterke wapen van onze ploeg. Uiteraard zijn er nog enkele werkpunten. We moeten er vooral voor zorgen dat we minder zwakke momenten kennen in een wedstrijd. Daar werken we aan, want we zijn allemaal heel gedreven en willen niets liever dan zoveel mogelijk progressie maken. De Torhoutse universiteitsstudente speelde vorig seizoen bij VKt B en koos er bewust voor om een stapje terug te zetten.

“Zondag kunnen we een goede zaak doen als we Tielt verslaan”

“Vorig jaar was ik geen basisspeler, terwijl ik nu zo goed als elke wedstrijd op het veld sta. Door veel te spelen, heb ik veel meer balgevoel en maak ik sneller vooruitgang. Uiteraard is er qua niveau wel degelijk een verschil tussen Promo 2 en Promo 4, maar sommige wedstrijden halen in deze reeks wel een hoog niveau. Graag wil ik liefst zo snel mogelijk promoveren met ons team. Dat zou voor iedereen een goede zaak zijn.”

“In de jeugdreeksen speelde ik al twee keer kampioen en ik zou die zalige kampioenensfeer graag nog eens meemaken.” Om kampioen te worden, moet de ploeg van Lore Degraeve Tievolley Tielt B achter zich weten te houden en dat beseft de spelverdeler maar al te goed. “Zondag kunnen we een goede zaak doen als we Tielt verslaan. Dat wordt geen gemakkelijke opdracht.”

Ambitie

“Ook de eerste wedstrijd na de winterstop op het veld van VT Izegem B is heel belangrijk. Als we deze twee partijen winnen, zetten we een serieuze stap richting promotie. Iedereen binnen de ploeg wil dolgraag een reeks hoger spelen. We zullen er alles aan doen om onze ambities waar te maken.”

(PDC)