Na 35 jaar heeft Jumpers Middelkerke opnieuw een jongensteam: “Niet uitgesloten dat er ook een herenploeg zal komen”

In 2006 werd de herenploeg van Jumpers Middelkerke opgedoekt wegens een gebrek aan spelers. De jeugdploegen was dit lot eerder al beschoren. Hierdoor moest Jerry Peeters 35 jaar geleden als 15-jarige op zoek naar een andere club om zijn favoriete hobby te beoefenen. Enkele weken geleden keerde hij echter terug naar sportzaal De Barloke in Leffinge om, net voor de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe U15-jongensteam van de Jumpers, de wedstrijdbal te overhandigen aan de spelers.

“Toen de jeugdploegen van Jumpers opgedoekt werden, mocht ik samen met drie andere jongens bij de senioren spelen”, vertelt Jerry Peeters enthousiast. “We stonden tussen mannen die ruim tien jaar ouder waren en dat vonden we niet echt plezant. Ik heb toch volgehouden en bleef volleyballen bij heel wat verschillende ploegen uit de regio. Nu ben ik coach bij een Brugs damesteam en amuseer me nog steeds. Ik hoop dat de jongens aan wie ik enkele weken geleden een wedstrijdbal overhandigde ook lang zullen genieten van hun hobby.”

Uiteraard vind Jerry Peeters het jammer dat er weinig jongens kiezen voor volleybal, waardoor ook het aantal clubs waar ze hun hobby kunnen beoefenen heel beperkt is. “Jonge gasten hebben mogelijkheden zat om hun vrije tijd in te vullen. Dat was vroeger toch anders. Als kleine jongen begon ik, net als de meeste jongens uit die tijd, te voetballen. Ik was een echte koukleum en vond het maar niks om in de winter in weer en wind op een voetbalveld te staan. Daarom ging ik volleyballen, want die sport werd in een warme zaal gespeeld. Ik heb nog nooit spijt gehad van mijn keuze.”

Duidelijke visie

“Volleybal is een technische sport en je moet doorzetten en volharden als je progressie wil maken”, gaat Peeters verder. “Veel jongens haken daarom wellicht af. Een degelijke jeugdopleiding met goede jeugdtrainers is een absolute must. Dat bewonder ik bij Jumpers Middelkerke. Voorzitter Jurgen Faillie is ontzettend gedreven en heeft een duidelijke visie. Door de vele enthousiaste medewerkers groeit de club en is de kans niet onbestaande dat Jumpers Middelkerke over enkele jaren terug over een herenploeg beschikt.”

“Het is een technische sport, en daarom haken allicht veel jongens af” -Jerry Peeters, ex-speler

Iemand die ook hoopt dat hij nog lang zijn favoriete hobby kan beoefenen bij Jumpers is Ibenn Verhelst (12). Hij speelt ondertussen al zes jaar bij de club uit Leffinge en heeft het er echt naar zijn zin. “Als kleine jongen heb ik geproefd van voetbal, zwemmen en basketbal, maar toen ik op de opendeurdag van Jumpers kennis maakte met volleybal, was ik meteen verkocht. Ik hou ervan om samen met vrienden te sporten en plezier te maken. Het is een sport waarbij je veel moet nadenken en dat vind ik leuk. Momenteel train ik acht uur per week, want als je beter wil worden, moet je veel oefenen. Volleybal is een sport voor doorzetters.”

Mama Cindy is ploegverantwoordelijke van de U15, het team waarin haar zoon speelt, en heeft ontzettend veel bewondering voor de manier waarop men bij Jumpers de jeugdwerking aanpakt.

“Enerzijds doet de club ontzettend veel inspanningen om jongens warm te maken voor deze sport. Bezoeken aan scholen, proeftrainingen, vriendjesdagen… niets is hen te veel. Anderzijds is het bestuur ook eerlijk en geeft de voorzitter eerlijk toe dat hij geen zekerheid kan bieden over het voortbestaan van de jongensploegen. Als ouders zijn we blij dat Ibenn momenteel dicht bij huis de kans krijgt om zijn favoriete hobby te beoefenen”, aldus Cindy.

Eerste wedstrijd

“Ik ben een van de weinige jongens die nog overblijft van de groep die zes jaar geleden bij Jumpers aansloot”, vult Ibenn aan. “Ik zou heel graag zo lang mogelijk bij Jumpers blijven en daarom ben ik blij dat er naast een U13-ploeg nu ook een U15-team is. Die eerste wedstrijd met onze ploeg zal ik niet snel vergeten.”

“We waren allemaal een beetje zenuwachtig toen we die wedstrijdbal kregen van de laatste speler van een jongensteam van Jumpers. Het was ook onze eerste wedstrijd met zes spelers op het veld en ook dat was even wennen. We wonnen daarenboven die partij en waren allemaal door het dolle heen”, aldus Ibenn Verhelst, die ervan droomt om ooit bij de Red Dragons te spelen. (Philippe Decruynaere)