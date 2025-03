Mogelijke titelmatch voor Pervol dames B

De dames B van Pervol Ruiselede staan aan de leiding in Promo 4B. Komend weekend, waarin ze twee keer spelen, kunnen ze het kampioenschap al veiligstellen. Vrijdag nemen ze het in een uitgestelde match op tegen rode lantaarn Zwevegem. Zaterdag is er de topper tegen Avelgem, dat tweede staat.

“Vorig seizoen eindigden we vierde. Aangezien de top drie toen gepromoveerd is, hadden we wel een vermoeden dat we hoog konden eindigen dit seizoen”, opent de 19-jarige kapitein en receptie hoek Lore Vandendriessche uit Aarsele. “Maar toch was het afwachten aangezien er enkele speelsters vanuit de U17 overkwamen en we een nieuwe trainer kregen. Avelgem zal een zeer spannende en moeilijke wedstrijd worden. In de heenmatch wonnen we maar nipt 3-0. Elke set was het maar een verschil van twee punten. Gelukkig staan we vier punten voor in de rangschikking, dus we hebben een beetje marge. Als we toch zouden verliezen, betekent dat nog niet het einde van ons kampioenschap. Maar dan moeten we zeker winnen in onze laatste match tegen Beveren-Leie, dat derde staat. Met Zwevegem zullen we ook nog moeten opletten. Het is niet omdat ze laag staan dat het daarom een makkelijke match zal zijn. We gaan naar Zwevegem met onze beide voetjes op de grond, want de match is nog niet binnen tot het laatste punt gespeeld is. We zijn sowieso al zeker van onze tweede plek, wat al enige geruststelling geeft, maar we willen natuurlijk voor die eerste plek gaan. Plezier maken blijft echter belangrijker dan winnen. Ik denk dat deze mentaliteit ons zo hoog gekregen heeft.”

Vraagteken

Volgend seizoen is momenteel nog een vraagteken voor Pervol. “Op het einde van deze maand weten we de nieuwe ploegindelingen. Onze beide Promo 4-ploegen zullen normaal samensmelten. Er zijn er ook enkelen die stoppen en een paar die vermoedelijk doorschuiven. Wat betekent dat het een samengestelde ploeg zal zijn.” (RV)

Vrijdag 21 maart om 20.30 uur: Davoz Zwevegem B – Pervol Ruiselede B

Zaterdag 22 maart om 20.30 uur: Kerdavo Avelgem C – Pervol Ruiselede B