Mireille Rahoens (Hermes Oostende) is een tevreden coach: “Speelsters moeten een hechte groep vormen”

Mireille Rahoens (57) is naast secretaris van Hermes Oostende ook coach van zowel het damesteam dat in Promo 4 uitkomt als de regionale U17-ploeg. Ze is bijgevolg ideaal geplaatst om de resultaten van de jonge speelsters van de kustploeg te evalueren.

“Ik ben best tevreden over de prestaties van mijn meisjes”, opent Rahoens. “Ik had mijn Promo 4-ploeg graag in de top vier zien eindigen, maar dat is door tegenslag niet gelukt. Zonder langdurig gekwetsten waren we daar zeker in geslaagd. Deze meisjes blijven volgend seizoen samen en dan leg ik de lat iets hoger.”

“Mijn U17-ploeg daarentegen presteerde sterker dan ik hoopte. We mikten op een plaats in de top drie, maar we werden kampioen. Het is een talentvolle ploeg met heel wat potentieel. De groep zet volgend seizoen de stap naar Promo 4. We zullen uitkomen in de reeks zonder reserven. Voor de verdere ontwikkeling van deze speelsters is dat een goede zaak”, aldus de secretaris van Hermes Oostende.

Mireille Rahoens is een gedreven en enthousiaste coach die niet enkel technische progressie bij haar speelsters nastreeft, maar ook heel sterk inzet op teamvorming. “Ik wil elk jaar van een groep individuen een hechte groep maken. Dat is volgens mij de basis van elk succes. De speelsters moeten op het veld bereid zijn om voor elkaar door het vuur te gaan. Als ze ook in hun vrije tijd goed met elkaar kunnen omspringen is dat uiteraard ook mooi meegenomen.”

De toekomst van de jeugdwerking van Hermes wordt in grote mate ook bepaald door de medewerking van de ouders, en dat beseft Rahoens maar al te goed. “Ouders zijn een heel belangrijke steun voor een coach. Zij motiveren hun kinderen om door te zetten wanneer het minder gaat en steunen hen om stipt aanwezig te zijn op de trainingen. Ze vormen een hechte groep en zijn bijna altijd aanwezig op de wedstrijden van hun kinderen, dus ik ben zeker tevreden.” (PDC)