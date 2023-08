Minder ploegen en coachwissel bij Volley De Haan: “Een herenploeg oprichten blijft nog steeds onze ambitie”

Na een uiterst geslaagde 49ste editie van hun internationaal tornooi is bij Volley De Haan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in gang geschoten. In de bestuurskamer valt weinig nieuws te rapen. Ontslagnemend voorzitter Eric Van den Broucke (76) engageert zich nogmaals voor een bijkomend seizoen als praeses van de club. Op het veld daarentegen vallen wel enkele wijzigingen te noteren.

“Het belangrijkste nieuws is het opdoeken van ons tweede seniorenteam, dat vorig seizoen in Promo 4 aantrad”, vertelt de voorzitter. “Niettegenstaande heel veel inzet en goede wil, konden die meisjes geen enkele wedstrijd winnen. Enkele speelsters keren terug naar het U17-team en twee meisjes schuiven door naar de A-ploeg. Als we ooit nog eens met een jong team aantreden in Promo 4 moeten we erover waken dat ook enkele ervaren speelsters deel uitmaken van de ploeg. Het experiment is niet geslaagd, maar was wel leerrijk.”

Nieuwe coach A-team

In het tussenseizoen verliet Bjorn De Roo de club, waardoor er moest uitgekeken worden naar een nieuwe coach voor het A-team. De keuze viel op Jeroen De Block, die vorig seizoen zelf nog speelde bij Citivo Gits. “Jeroen is een jonge en ambitieuze coach. Ik hoor van de speelsters dat hij voor pittige trainingen zorgt. Op enkele speelsters na is de ploeg niet gewijzigd zodat we mogen hopen op een rustig seizoen in de buik van de rangschikking”, aldus Eric Van den Broucke.

Spelers gezocht

In de bestuurskamer van Volley De Haan koestert men nog steeds de ambitie om bij de senioren opnieuw een herenploeg tussen de lijnen te brengen. “We hebben zowel bij de U17 als bij de U15 een jongensteam ingeschreven. Het blijft echter moeilijk om voldoende spelers te vinden voor deze ploegen. Vooral bij de U15 zijn jongens meer dan welkom. We mogen blijven dromen van een herenploeg, maar het heeft geen zin om aan een avontuur te beginnen waarvan je op voorhand weet dat het door een gebrek aan spelers gedoemd is om te mislukken”, besluit de voorzitter van Volley de Haan. (PDC)