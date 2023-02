Milan Ramaut (Knack Volley C): “Voluit voor halve finale”

Dit weekend ligt de nadruk op de diverse bekercompetities. Knack Volley C trekt in de interfederale beker zaterdagmiddag naar Sporta Brussels Volley A om er het ticket voor de halve finale te versieren.

De interfederale beker is voor de ploegen uit Nationale 2 en 3 en Promo 1. Knack C elimineerde in de eerste ronde Brabo Antwerp met 3-1, dan werd Hemiksem Schelle thuis in vier sets geëlimineerd. Beide teams zijn net als Knack C ploegen uit Nationale 3.

Knack C debuteert in het nationaal volleybal en doet het in de B-reeks met een vierde plaats bijzonder goed. “De ambitie bestond erin het behoud te verzekeren”, zegt spelverdeler Milan Ramaut (19). “Dat was geen valse bescheidenheid, want de ruggengraat van onze kampioenenploeg veranderde van club. Met de blijvers en spelers van Knack D, dat het jongste seizoen in Promo 2 uitkwam, werd de overstap gemaakt naar het nationaal volleybal.”

Spelverdeler

Ook Ramaut kwam vorig seizoen uit in Promo 2 als libero, maar hij promoveerde tot spelverdeler. “Ik was altijd één van de kleinsten bij de jeugd en werd libero. De jongste jaren groeide ik evenwel uit tot 1,88 m. Vandaar die reconversie naar spelverdeler in de loop van vorig seizoen. Ik mocht mee de overstap maken naar nationale en wij doen het met onze jonge bende beter dan verwacht.”

Knack C heeft na 14 wedstrijden de balans winst-verlies in evenwicht en voert de middenmoot aan op die vierde stek. De top drie is niet meer haalbaar. “In competitie die vierde stek aanhouden is de opgevijzelde ambitie. Als wij tegen Brussels Volley, dat is de gedeelde leider in 3C, de halve finale van de beker kunnen afdwingen is het seizoen helemaal geslaagd.”

Knack B ontvangt in de provinciale beker voor nationalers zaterdag om 20 uur reeksgenoot Zedelgem, in de beker voor promoploegen reist Knack D zaterdag (20 uur) naar eersteprovincialer Balti Kortrijk B. (RBD)

Zaterdag 4 februari om 13.30 uur: Sporta Brussels Volley A – Knack Volley C.