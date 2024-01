Mila Vlahovic bekroond op EK-kwalificatietornooi: “Een zeer bijzondere belevenis”

De Belgian Young Yellow Tigers U18 hebben zich onlangs in eigen land gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap, dat komende zomer plaatsvindt. Mila Vlahovic maakte deel uit van de ploeg en werd verkozen tot beste outside hitter.

Het EK-kwalificatietornooi vond plaats in Herentals. De nationale volleybaldames U18 waren er in de groepsfase sterker dan Nederland, Portugal en Spanje. In de halve finale werd gewonnen tegen Duitsland, in de finale tegen regerend Europees kampioen Italië (3-1). “Het was een zeer bijzondere belevenis. Als team waren we zeer gelukkig voor elkaar”, vertelt Mila, die samen met zes andere West-Vlaamse meisjes deel uitmaakt van het team. “Dat het in eigen land was, zorgde voor een nog sterkere motivatie, dankzij de steun en aanmoedigingen van de vele supporters. Ook voor onze familie was het leuk om dit te kunnen meemaken.”

Mila’s broer Simon Luka groeide in ons land op in het volleybal en speelt nu in Kroatië. Haar vader, de Serviër Aleksandar Vlahovic, heeft een volleyverleden bij onder andere Menen, waar Mila geboren is.

Op het EK werd ze verkozen tot beste speelster, als outside hitter. “Er heerst een zeer goede teamsfeer. Het maakt niet uit op welke positie je speelt, en of je nu speelt of niet. We vullen elkaar aan, zijn met elkaar verbonden, communiceren veel. Dat maakt ons zo sterk.”

Het zijn drukke tijden voor Mila, die in het vijfde middelbaar zit, TSO anatomie en fysiologie aan de topsportschool in Vilvoorde. Wat goed te combineren is met haar ploeg Avo Asterix uit Beveren, nu tweede in de Damesliga en waarmee ze op 10 februari de Belgische bekerfinale speelt, tegen leider Charleroi. Dinsdag keerde ze terug van een Europese wedstrijd in de Champions League in Stuttgart. “Ik ben nog vrij jong. Mijn eerste ambitie is nu vooral om beter worden. Ik heb nog veel te leren. Verder kijk ik uit naar het komende EK.” (ACR)

