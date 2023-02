Middenspeelster Sien Devos voelt zich goed in de liga-reeks: “Blij met de stap naar Hermes”

Vier reeksen verschil overbrugde middenspeelster Sien Devos (23, 1m85) vlot toen ze dit seizoen de stap zette van eersteprovincialer VT Brugge naar ligateam Hermes Oostende. In het shirtnummer 1 werd ze snel een vaste waarde bij de Hermessers.

Omdat Ann Sarlet, de mama van Sien Devos, bij De Kanaries in Sijsele volleyde, proefde derdejaarskleuter Sien al snel van een eerste training. Vooral balgewenning. “Als kind had ik heel veel hobby’s maar het was snel duidelijk dat ik het liefst volleyde”, zegt Sien Devos die bij VT Damme volleyde, eerst bij de jeugd en later ook in het eerste team, een derdeprovincialer. Ze fungeerde toen al in het midden. Vandaag heeft VT Damme geen damesteam meer. “In Damme eindigden we met de U17-ploeg eens als eerste in onze reeks. We vormden een supertoffe ploeg! Van die hechte vriendengroep komen er wel eens speelsters naar een thuismatch van Hermes kijken”, vertelt Devos.

Bekerfinalist

“Toen VT Brugge naar eerste provinciale steeg, greep ik die kans om bij hen te spelen”, zegt Sien Devos die zich zes seizoenen heel goed voelde in provinciale afdeling. “Eén van mijn mooiste momenten was de West-Vlaamse bekerfinale in het seizoen 2016-2017, die we jammer genoeg verloren hebben met 2-3 tegen Dadizele. Het seizoen 2019-2020 vormde ook een hoogtepunt. Wij waren dat jaar gezakt van eerste naar tweede provinciale en hebben dat seizoen iedere match gewonnen tot corona een stop zette op de competitie. Zonder dat virus zouden we dat jaar ook in de bekerfinale staan.”

In de lente van 2022 vernam Jan Nagels, trainer VT Brugge, van Bruno Remaut, assistent-coach Hermes Oostende, dat dit ligateam nog een midden zocht. “Zo regelde Jan dat ik eens mocht mee trainen bij Hermes. Dat was een heel grote stap. Ik dacht dat het zou ophouden na één training. Maar het verliep toch goed.”

Iedereen heeft veel geduld met mij, voortdurend gaven ze me nuttige tips

Hermes bekeek ongetwijfeld nog wedstrijdbeelden van Sien Devos bij de Bruggelingen. De evaluatie was positief, er volgde een transfer. “Bij het huidige Hermes kende ik geen enkele speelster. Natuurlijk wist ik dat Charlotte Leys en Yana De Leeuw internationals geweest zijn maar ik kende hen niet persoonlijk”, zegt Sien Devos. “In de provinciale reeksen had ik wel nog tegen een ander Hermes-team gespeeld. Met Jan Nagels woonden we matchen van de eerste ploeg bij. Zo was ik er ook bij in het Sportpaleis wanneer Hermes de beker van België won tegen Asterix. Ik volgde op televisie de bekerfinale die Bieke Kindt vorig seizoen met Oudegem won. Ik genoot er al van om in de voorbereiding te spelen tegen Nina Coolman, ook ooit actief bij VT Brugge.”

Meer nadenken

“Sien heeft een enorm atletisch vermogen en een hoge reikwijdte boven het net”, klonk het bij Jan Nagels. Sien Devos gaat even nader op haar troeven in.

“In eerste provinciale was mijn aanval natuurlijk goed. Omdat ik hoger kwam dan de meeste meisjes, kon ik makkelijk over het blok slaan. Ik ben ook snel maar nu heb ik het gevoel dat ik nog niet snel genoeg ben. Het spel is hier veel vlugger. Dat is indrukwekkend. Ik leerde mijn timing aanpassen. Er wordt ook slimmer gespeeld. Meteen passen we ons aan wanneer iemand bij de andere ploeg iets doet. Door de uitgebreide scouting bij Hermes ken je de troeven van de andere ploegen goed.”

Stress

Door de blessure van Bieke Kindt moest Sien Devos meteen meer verantwoordelijkheid in de ploeg opnemen. “Die eerste match ging ik dood van de stress. Bieke was niet tijdig genezen voor de competitiestart. De eerste vijf minuten van die wedstrijd heb ik achteraf nog eens bekeken. Dat was in een waas gebeurd. Zoveel stress had ik”, verklapt Sien Devos die in de seizoensvoorbereiding wel gegroeid is. “Er was inderdaad een wereld van verschil tussen de eerste training en de eerste competitiewedstrijd.”

Vroeg in het seizoen bleek dat de opslag van Devos ook heel oké is. “Af en toe sloeg ik voordien wel eens een reeks. Maar ik had niet die reputatie. Op training werken we hier aan. Iedereen heeft ook veel geduld met mij. Zo begrepen ze meteen dat ik nog wat trager ben in het blok. Voortdurend gaven ze me tips. Tijdens de match begeleidden ze me allemaal ook heel goed. Het is tof dat de complete ploeg heel steunend is.”

Trainingsvolume

“Ik ben blij dat ik die stap naar Hermes gezet heb. Vroeg in het seizoen leerde ik al veel bij, ook kleine dingen op technisch vlak. Elke training kreeg ik een tip die ik nog niet gehoord had”, zegt Sien Devos wiens trainingsvolume bij Hermes meer dan verdubbeld is, van twee naar vijf sessies per week.”

Sien Devos werkt als politie-inspecteur in de politiezone Damme-Knokke-Heist. “Ik doe interventies. We werken in shiften, maar ik heb begripvolle collega’s wanneer ik eens een shift wil wisselen”, zegt Devos die halverwege vorig jaar afstudeerde aan de West-Vlaamse politieschool in Zedelgem. (PR)