Mette Coeman openhartig over eerste seizoen bij A-ploeg van Damesvolley Waregem: “Al heel veel geleerd van de coach”

In Promo 1 ontvangt Damesvolley Waregem A zaterdagavond met VC Packo Zedelgem A de zesde in de stand. De laatste competitiewedstrijd dateert al van 28 november voor de ploeg van coach Benoit Cornette.

De wedstrijd uit de heenronde tegen VC Packo Zedelgem werd door coronabesmettingen nog niet gespeeld. Het blijft dus koffiedik kijken wat de ploeg van opkomend talent Mette Coeman kan tegen deze rechtstreekse concurrent voor de middenmoot. “Ikzelf speelde nog nooit tegen onze tegenstander van dienst”, opent het amper 15-jarig toptalentje.

“Maar uiteraard willen we deze wedstrijd afsluiten met de winst. Zoals steeds zullen we er alles aan doen, en blijven vechten tot het einde, om de volle buit in Waregem te houden en zo onze vierde winst te pakken.”

“Als we deze campagne begonnen, hadden we als doel vooropgesteld om de middenmoot te spelen. Momenteel zitten we daarvoor met een zevende stek prima op koers. Ook voor de Beker van Vlaanderen doen we het prima. We gingen zonder verwachtingen richting Herentals, waar we het met heel veel vechtlust haalden na een vijfsetter. De euforie was toen groot.”

Ideale situatie

Mette kwam als jong talent begin dit seizoen bij de A-ploeg. “Aanvankelijk was het de bedoeling dat ik bij de B-ploeg zou aantreden”, gaat de Anzegemse studente ASO economie moderne talen verder. “Toen coach Benoit Cornette me te kennen gaf dat ze nog op zoek waren naar een passeur, moest ik niet lang twijfelen. Ik ben hier meteen goed opgenomen in deze groep, wat voor mij heel belangrijk was.”

“De sfeer is hier altijd top. Aanvankelijk was dit allemaal redelijk stresserend, maar nu voel ik mij al veel meer op mijn gemak. Voor mij is dit een ideale situatie. Ik leer vooreerst enorm veel bij van coach Benoit. Met de ‘ouderen’ meespelen heeft als voordeel dat de wedstrijd pas om 18u00 aanvat, en de hoofdwedstrijd zelfs maar om 20u00.”

“Voor mij persoonlijk is dat ideaal. Zo kan ik het hele weekend studeren en verlies ik weinig tijd. Het blijft wel goed plannen, maar tot op heden is de combinatie geen probleem.”

Ambities

“Ik denk dat ik mag tevreden zijn met de weg die ik al aflegde van bij het begin van deze campagne tot nu. Als passeur is mijn spel al zuiverder aan het worden. Uiteraard blijf ik hieraan werken en geef ik me volledig. Ik voel me hier heel goed in mijn vel bij Waregem. Natuurlijk wil ik het hoogste uit mijn carrière halen. Ik bekijk het seizoen per seizoen, en hopelijk kan ik nog die stap hogerop zetten met Waregem. Dit zou ideaal zijn omdat ik in O.L.V.H. van Waregem school loop”, besluit Mette Coeman.