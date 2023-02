Merel Vandenbussche (Dames VT Lichtervelde): “De wedstrijden tegen Wivo Wingene zijn altijd speciaal”

De dames van VT Lichtervelde genoten vorige week van een vrij weekend, maar zaterdag is het bittere ernst. Dan staat de derby tegen Wivo Wingene op het programma.

“De partijen tegen de buren uit Wingene zijn altijd speciaal”, vertelt Merel Vandenbussche (22). “We spelen bijna elk jaar tegen die ploeg en dan ken je die meisjes wat beter dan speelsters van de andere ploegen uit de reeks. We mogen in onze zaal spelen en dat is toch een klein voordeel. Zoveel wedstrijden hebben we dit seizoen nog niet gewonnen, maar dat is toch een partij die ik niet graag zou verliezen.”

“We wisten dat het dit jaar geen gemakkelijk seizoen zou worden. We spelen voor het eerst terug met reserven en dat betekent dat verschillende meisjes vaak twee wedstrijden na elkaar moeten betwisten. Gelukkig zijn er speelsters van de U17-ploeg die regelmatig bijspringen. Ik heb ook de indruk dat onze reeks een stuk sterker is dan vorig jaar. Al bij al ben ik wel tevreden over onze prestaties”, aldus de spelverdeler van VT Lichtervelde.

Struikelblok

In het begin van het seizoen verliep de communicatie en de samenwerking met coach Yanik Selahattin niet altijd even gemakkelijk. “Ondertussen is dat al een heel stuk beter”, vervolgt de studente verpleegkunde. “De taal blijft een struikelblok, omdat we soms niet goed kunnen uitleggen wat we bedoelen. Yanik bedoelt het goed en wil het beste uit elke speelster halen en dat is het belangrijkste.”

“Ik hoop dat we de komende jaren nog progressie maken met de groep, want het zou jammer zijn indien de betere speelsters naar een andere club zouden verhuizen. Promo 4 is immers niet de meest aantrekkelijke reeks. Voor mij persoonlijk is volleybal een heel leuke hobby. Het is de ideale manier om mijn hoofd eens leeg te maken”, besluit Merel. (PDC)

Zaterdag 11 februari om 20.30 uur: VT Lichtervelde – Wivo Wingene C