Menen zit weer helemaal op play-offschema na driepunter bij Gent

Wat zich vooraf aankondigde als moeilijke verplaatsing naar Gent is uitgedraaid op eenvoudige 0-3-winst voor Menen (22-25, 18-25 en 23-25). Decospan mag na deze driepunter weer naar boven kijken en kan de play-offs na Nieuwjaar met cruciale duels tegen Guibertin, Aalst en Leuven snel veiligstellen.

Laatste opdracht van het kalenderjaar voor Menen en niet de minste met een verplaatsing naar Gent. De Oost-Vlamingen stonden een tijdje aan de leiding in de Liga, maar verloren de koppositie in november na een 3-0-nederlaag in Menen. Bij Gent staan veel spelers op de loonlijst met een verleden bij de grensclub. Dat zorgt altijd voor extra vuurwerk. Decospan kon de punten zeer goed gebruiken met het oog op de play-offs met de zes beste ploegen uit de reeks.

Depestele en Van Huffel deden het met hun gebruikelijke basisploeg. Dat betekent dat setter Degruytter weer speelklaar was. De thuisploeg startte met een 8-5, maar Capet reageerde van aan de opslaglijn: 8-8. Vanaf dan wisselende kansen voor beide ploegen. Arno blokte naar 14-15, Kjaer mokerde van aan de opslaglijn naar 18-17. In de staart van de set toonden Hänninen en Capet zich van hun beste kant.

Menen op volle toeren

In set twee smashte Hänninen zijn ploeg naar 6-9 en naar een Gentse time-out. De Oost-Vlamingen hadden al veel van hun pluimen verloren en plots kwamen ze o zo moeilijk tot scoren. Bij Menen wisten Kindt en Capet wel hoe het moest. Ook de blokwerking draaide op toerental. De bezoekers via 11-17 naar een overtuigende 18-25.

En nog was Decospan niet uitgeraasd want in de derde set ging het direct naar 1-6 na een zoveelste blok van Kindt. Van Huffel haalden de ingevallen Fischer weer naar de kant. Ver Eecke was ondertussen ook tussen de lijnen gekomen. Maar Gent bleef in hetzelfde bedje ziek en Decospan vloog zo via 10-16 richting matchzege. Al kende Gent in het slot nog een serieuze opflakkering.

Menen kan de winterstop ingaan met een lekker gevoel en de spelers genieten nu van een weekje rust. Op zondag 8 januari staat er met een verplaatsing naar Guibertin weer een belangrijke match op de agenda. Bij winst zijn de play-offs zo goed als binnen.