Menen zet reuzenstap richting Sportpaleis na demonstratie in Borgworm

Decospan mag 26 februari al aanvinken in de agenda. Na een driepunter bij Borgworm in de heenwedstrijd van de halve finale van de Belgische Beker staan de jongens van Frank Depestele met anderhalf been in de finale. Het werd 0-3 (19-25, 8-25 en 14-25). Menen heeft over twee weken in eigen zaal genoeg aan twee sets voor de kwalificatie.

Een extreem belangrijke match voor Menen dat in de heenmatch van de halve bekerfinale al een stap richting Sportpaleis wilde zetten. De spelers hadden er wel een vermoeiende midweek verplaatsing naar Tsjechië opzitten al gunde Depestele wel een deel van zijn jongens rust. Hij gaf zaterdag weer de voorkeur aan Capet en aan Kindt. Vanneste en Dermaux verhuisden weer naar de huppelhoek.

Waremme is het niet gewend om de zaterdagavond in eigen zaal te spelen en daar wilde Decospan van profiteren. Al kende het in de aanvangsfase wel problemen. Capet kwam twee keer na mekaar niet tot scoren en zag de thuisploeg op 8-6 komen. Kindt sloeg weer een kloofje dat snel weer gedicht werd door Borgworm. Na de 14-14 was het vet al van de Luikse soep. Sinnesael blokte zijn team naar 15-17 en 16-19. In het slot bakte Waremme er niets meer van.

In de tweede set werd het alleen nog erger voor de Luikenaars. De toon was na een outsmash van Schroeven meteen gezet: 1-4. Maar het pijnlijkste moment moest dan nog komen voor Borworm. Jiri Hänninen kwam aan de opslag bij 5-12 en zou maar liefst 11 keer op rij mogen opslaan. De thuisploeg helemaal tureluurs gespeeld: 6-22 na een nieuwe ace van de Fin. Daarna zou Waremme maar twee puntjes meer scoren in dat spel. Eén van de grootste blamages.

Menen ging ook in set drie verder met de volleyballes, al had een klungelend Borgworm ook een groot aandeel in de harde cijfers want zelfs eenvoudige ballen werden vaak niet gescoord. Zo ook bij 4-9 en 7-13.

Decospan controleerde de rest van het spel en kon zo eenvoudig afmaken, al nam Depestele bij 14-19 voor de zekerheid toch nog een time-out. De opluchting bij spelers, staf en supporters was enorm na het laatste punt.

Volgende week speelt Menen in Leuven. Een week later volgt de terugmatch van de halve finale van de Beker in eigen zaal tegen Waremme. De match wordt uitzonderlijk zondagavond afgewerkt. Bij kwalificatie volgt ongetwijfeld een zoveelste feest in de bar. Daarvoor heeft het amper twee setjes nodig.