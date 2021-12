Menen verliest in Las Palmas en ziet Lou Kindt uitvallen

Pech voor Menen in Las Palmas waar het in de 1/16ste finales van de CEV-Cup met 3-1 (19-25, 25-17, 25-16 en 25-15) de boot inging tegen de plaatselijke club. Bovendien verloor het hoofdaanvaller Lou Kindt met een enkelblessure. Menen heeft volgende week in de return een 3-0 of 3-1-overwinning nodig en het moet dan ook nog de bijkomende golden set naar zich toe trekken als ze willen doorstoten naar de volgende ronde van de Europese Beker.

Optimale omstandigheden voor Depestele en zijn team in aanloop naar de eerste Europese confrontatie van het seizoen. De spelers genoten de voorbije dagen van de meer dan aangename temperaturen op Gran Canaria en waren ook van plan om er sportief een succes van te maken. Daarvoor rekende coach Depestele op de ploeg die Roeselare vorige week nog uit de Belgische Beker kegelde. Dat wil zeggen dat Lankinen, Rotty, Sinnesael, Kindt, Plaskie, Andersen en libero Stuer in de basis startten.

Menen kon na een gelijkopgaand begin een eerste keer een beetje afstand nemen van de tegenstander (16-18). Maar net dan sloeg het noodlot toe. Hoofdaanvaller Lou Kindt viel uit met een enkelblessure en werd vervangen door Leonis Dedeyne. Kindt was nochtans uitstekend gestart met een offensieve drie op vier. Maar ook zonder de scoremachine haalde Decospan de openingsset binnen.

Nadien werd het -niet onlogisch- moeilijker voor de bezoekers en de tweede set moest er dan ook meteen achtervolgd worden: 7-2. Het pleit voor Menen dat ze onder moeilijke omstandigheden toch nog terugkwamen in het spel. Maar na de 14-12 moesten ze de rol wel helemaal lossen. De Spanjaarden serveerden een paar niveaus hoger en de Meense receptie beet dan te vaak in het zand. Hernandez pompte er nog een ace bij: 20-15. Las Palmas zou de voorsprong niet meer afgeven.

Decospan zag zijn vroege driepuntenbonus in set drie meteen weggewerkt door de thuisploeg (9-9). Menen bleef tot 16-15 in het Spaanse spoor maar kreeg dan een offensieve appelflauwte. Las Palmas van 19-15 naar 25-16.

Met 8-2 in set vier mocht Menen de zegedroom al snel opbergen. Ook coach Frank Depestele was realistisch en haalde dan wat spelers naar de kant. De vervangers bleven voor elk punt knokken maar het niveauverschil tussen Las Palmas en de halve B-ploeg van Decospan bleek veel te groot. De Europese trip eindigt zo toch een beetje in mineur voor kapitein Sinnesael en zijn maats. Donderdag keren de Meense troepen al terug richting België.

Menen moest normaal zondag weeral aan de bak tegen Knack Roeselare voor de competitie maar door corona zijn alle wedstrijden in de Liga A voorlopig uitgesteld. Europees gaat volleybalcircus wel gewoon door. Decospan werkt de terugwedstrijd tegen Las Palmas op woensdag 8 december. De wedstrijd gaat door in Tomabelhal in Roeselare. Er is echter geen publiek toegelaten maar de club zou alles in het werk stellen om de Europese duel live uit te zenden. Menen heeft nog veel werk als het Europees een ronde verder wil geraken.