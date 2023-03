Menen pakt tegen Aalst eerste zege in play-offs

In een spannende en leuke wedstrijd heeft Decospan aan het langste eind getrokken. Na meer dan 2,5u volleyballen werd het 3-2. Setstanden waren 15-25, 25-23, 25-14, 23-25 en 15-13.

Menen kwam met gemengde gevoelens terug van Maaseik. Enerzijds kon het zich optrekken aan de glansprestatie in de eerste set, het sterkste wat de jongens van Frank Depestele al toonden dit seizoen. Aanderzijds werd het ook weer twee sets helemaal weggespeeld met eigen erbarmelijk volleybal. Als Decospan de laatste plek in de competitie wilde vermijden, dan moest het sowieso winnen van Aalst.

Pover volleybal

Depestele kan nog steeds geen beroep doen op Vanneste. Kindt heeft nog altijd last van de schouder die hem al maanden parten speelt. Aalst is ook niet bezig aan denderende play-offs, maar het pakte wel drie belangrijke punten in eigen zaal tegen Leuven.

De thuisploeg hield de schijn nog hoog in het wedstrijdbegin (7-7) maar het zou allemaal weer snel in mekaar zakken. Na een receptiemisser moest Menen al vier punten trachten goed te maken (10-14). Depestele probeerde het met een time-out, later zou Bille Capet vervangen en Kindt kwam in de plaats van de bleke Hänninen. Het stond toen al 13-20. Daarvan kon Menen zich niet meer herstellen. Pover volleybal in de Vauban vanwege de thuisploeg.

Kloof

Depestele begon met dezelfde spelers die aan de match startten in het tweede spel. Meteen opschudding bij het eerste punt met Overbeeke die door zijn knie ging. Gelukkig voor de Nederlander viel de schade mee en kon hij de wedstrijd zelfs verderzetten. Dermaux acete Menen nadien naar 3-0, Van de Velde reageerde gevat bij de bezoekers: 5-5. Neen, echt soepel liep het nog altijd niet bij Menen, al hield het dit keer wel gelijke tred met de Ajuinen.

Dermaux deed zelfs meer en smashte zijn ploeg naar 14-12. De kloof werd uitgediept, maar Aalst kwam nog opzetten met goed opslagwerk: 23-21. Capet bracht de verlossing. En die deed Menen goed want de kleine dingen die tegenzaten, vielen in set drie wel mee. Dermaux scoorde op aangeven van Sinnesael de 9-5. Aalst bakte er nu niets meer van en kreeg een oplawaai van jewelste. Ook de invalbeurt van Jansons bleek geen succes. Menen via 16-10 naar eenvoudige setwinst. Het eerste gewonnen punt in de play-offs was meteen een feit.

Inschattingsfout

Aalst tapte uit een ander vaatje en volleybalde een 4-9-bonus bijeen. Menen achtervolgde een hele set lang maar baalde wel wanneer Capet de 19-19 vergat te scoren. Sinnesael smashte zijn club dan toch langszij (23-23), toch was het Aalst dat dankzij een blok de set naar zich toetrok.

Menen baalde in de tiebreak wanneer Stuer een inschattingsfout maakte en Hoff nadien de 2-4 op de bordjes acete. Nadien eisten de scheidsrechters de hoofdrol op. De beslissingen waren telkens in het nadeel can de thuisploeg. Het zag er dan ook benard uit bij 7-10. Menen zette de frustratie om in positieve vibes en na de 11-11 van Sinnesael, nam Menen het roer over. De ontlading na het matchpunt van Capet was enorm. Felbevochten en deugddoende zege voor Decospan.

Volgende week zaterdag gaat Decospan op bezoek naar Gent, de ploeg die Menen op de openingsspeeldag een zware 0-3 aansmeerde.