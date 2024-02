Menen maakt einde aan zegereeks van Aalst in Lotto Volley League

Menen heeft vrijdag de zestiende speeldag in de hoogste nationale volleybalafdeling geopend met 2-3 winst bij Aalst. De setstanden waren 25-21, 24-26, 25-21, 23-25 en 6-15. Voor de Oost-Vlamingen kwam er een einde aan een reeks van negen overwinningen op rij.

Aalst blijft wel tweede in de stand, op vier punten van Roeselare. Menen dook opnieuw de begeerde top zes in. Het wipte over Haasrode Leuven en Guibertin van zeven naar vijf. Zaterdagavond staan Achel en Haasrode Leuven tegenver elkaar en geeft Gent Roeselare partij. Borgworm en Maaseik vechten het laatse duel van de speeldag zondagnamiddag uit.