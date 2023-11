Menen heeft zich woensdagavond niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van de CEV Cup in het mannenvolley.

Menen was vorige week in de heenwedstrijd met 3-0 onderuitgegaan op bezoek bij Milaan en kon ook in de terugwedstrijd tegen de Italianen niets rapen. Milaan kwam met 2-3 (16-25, 20-25, 25-22, 30-28 en 9-15) winnen en stoot door naar de laatste zestien.