Menen krijgt weer volleyles op kampioenenbal

Ook de vijfde wedstrijd in de Champions League heeft geen setwinst opgeleverd voor Menen. Decospan verloor tegen de Italiaanse toppers van Trentino met 0-3 (15-25, 19-25 en 16-25). Daarmee is de Europese uitschakeling een feit.

Menen had nog geen vuist kunnen maken in de Champions League en dat was woensdagavond in de Tomabelhal niet anders tegen Trentino dat niet eens met z’n sterkste opstelling tussen de lijnen kwam. Voor Red Dragon Wout D’Heer was er net als in de heenwedstrijd wel weer een basisplaats weggelegd. Frank Depestele begon met dezelfde zeven spelers die zondag nog Guibertin konden kloppen.

Achter de feiten aanhollen

Maar Trentino is Guibertin niet en dat zal Depestele geweten hebben want bij 5-13 in het openingsspel waren zijn twee time-outs al opgebruikt. Zijn ploeg presteerde bij momenten nochtans niet onaardig en Lou Kindt liet zich met een aanvallende 7 op 10 opmerken. Maar daartegenover stond bij Trentino ene Nelli op het parket die zo goed als alles scoorde. 5 op 5 in de eerste set en in de tweede beurt zelfs 7 op 7. Niet verwonderlijk dat Decospan weer bijna de hele tijd achter de feiten moest aanhollen. Al kwam het in de tweede set wel heel eventjes op voorsprong (3-1 en 10-8). Maar van zodra Trentino het gaspedaal indrukte, was Decospan eraan voor de moeite.

In de derde beurt kreeg Dermaux nog zijn speelkansen ten nadele van Lou Kindt die helemaal weggezakt was, maar ook die personeelswissel veranderde niets meer aan het scenario. Trentino bleef domineren, Menen zag bij momenten af en moest finaal weer zonder setwinst afdruipen. Vijftien sets gespeeld in de Champions League, 15 verloren. Harde cijfers voor Menen dat Europa met zekerheid moet verlaten na de laatste match in de groepsfase.

Zaterdag zijn de pijlen weer gericht op de gewone competitie met een wedstrijd tegen Aalst, een directe concurrent voor de play-offs. Bij winst doet Decospan een gouden zaak en kunnen de spelers misschien zelfs nog een plekje bij de beste vier teams veroveren. Bij verlies wordt het toch nog even knokken om een plaats bij de beste zes veilig te stellen.