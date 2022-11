Menen krijgt nieuwe zaal, maar blijft in Champions League puntenloos

Decospan heeft op het kampioenenbal ook op bezoek bij Karlovarsko geen setje kunnen pakken (3-0 met 28-26, 26-24 en 25-17 als setstanden). Toch viel er goed nieuws te rapen voor de volleyballers. Vanaf september 2024 spelen ze in een totaal vernieuwde Vauban sporthal.

Depestele had wat verrassingen in petto. Zo startte Lou Kindt op de bank ten voordele van youngster Basil Dermaux. Ook Capet begon in de huppelhoek ten voordele van Mathieu Vanneste. Allicht wilde hij die spelers wat sparen met het oog op de belangrijke bekermatch in Borgworm van komende zaterdag. De aanloop naar de wedstrijd verliep niet helemaal volgens plan. De keiharde matrassen in het hotel zorgden ervoor dat heel wat spelers er een slechte nachtrust hadden opzitten.

Voorsprong uit handen gegeven

Dat was niet meteen te zien tussen de lijnen want Menen stond meer dan zijn mannetje tegen de Tsjechische kampioen. Vooral Basil Dermaux liet van zich spreken met een offensieve 6 op 9. Met een paar stevige opslagen deed hij er nog wat peper en zout bij. Maar toch zijn Menen de riante 21-24 niet vasthouden. De setballen werden allemaal te grabbel gegooid. Toch wel balen voor Depestele en zijn jongens.

Ze toonden zich na de kampwissel niet aangeslagen en kwamen na een blok weer op voorsprong: 7-8. Beetje bij beetje verloor Decospan echter de grip op de match. Dermaux had het moeilijker en sloeg de 15-11 buiten. Van de Velde had minder moeite om zich door te zetten met een aanvallende 4 op 5. Een blok van Sinnesael zetten Menen zelfs naast de Tsjechen, de ingevallen Capet kwam nadien twee keer niet tot scoren. Karlovarsko kreeg het setpunt zomaar cadeau na een imaginaire toetsfout van Van Hoyweghen.

Bekermatch

Depestele liet Sinnesael in het derde spel op de bank, ook al in functie van de bekermatch. Dedeyne nam zijn plaats in en scoorde de 4-2 nadat hij zelf ook de receptie had gepakt. Eén van de weinige hoogtepunten in het spel want het verwaterde allemaal voor de bezoekers. Na de 9-6 ging het plots snel: 16-9 nadat de ingevallen Kindt een paar keer miste. Van Hoyweghen -nog steeds gefrustreerd na de beslissing van de ref in de vorige set- kon nog milderen maar eigenlijk kwam Menen er nog amper aan te pas. Daarmee heeft Decospan nog steeds geen setje kunnen pakken op het kampioenenbal. Alle hoop op minimum setwinst ligt op de terugmatch over twee weken in Roeselare.

Menen kan zich nu opmaken voor de levensbelangrijke bekermatch van zaterdag in Borgworm. Bij winst zetten de troepen van Depestele een grote stap naar de bekerfinale in het Sportpaleis.