Menen knokt zich voorbij Guibertin richting play-offs

De eerste opdracht van het nieuwe jaar levert Menen drie gouden punten op bij Guibertin. Het werd 1-3 met 19-25, 26-28, 25-17 en 23-25 als setstanden. Scheidsrechter Boulanger eiste weer een hoofdrol op.

Decospan had vlak voor de eindejaarsfeesten een belangrijke driepunter gepakt op Gent en wilde na Nieuwjaar de lijn doortrekken om zo de desastreuse competitiestart helemaal uit te wissen en zich alsnog te plaatsen voor de play-offs met de beste zes ploegen uit de reeks.

Depestele deed het met de basisploeg die net voor Nieuwjaar de successen boekte. Uiteraard met Kindt in de basis en die zette Menen op 1-4. Toch zou de thuisploeg snel orde op zaken stellen via Hofmans: 10-10. Nadien volgde een gecontesteerde netfout bij Menen en het spel lag meer dan 5 minuten stil na een rotatiefout bij Guibertin. Ondertussen was Decospan al 14-19 uitgelopen. De thuisploeg zou niet meer terugslaan.

Ook in set twee liep menen weer uit tot 1-4, dit keer dankzij sterk opslagwerk van Hänninen. Capet acete naar 6-9 maar nadien vergat Van de Velde de 6-10 te scoren. Daarna was het showmomentje van scheidsrechter Marika Boulanger aangebroken met een gefloten netoverschrijding tegen Menen, een dubieuze ace voor Guibertin en een volledig ingebeelde gedragen bal van Van Hoyweghen. Je zou voor minder gaan protesteren.

Het leverde Menen geel op en een 10-9-achterstand op. De frustratie zou Decospan zelfs op 13-10 zetten. Menen kon zich echter herpakken, dat was echter niet zo voor de scheids die allerlei spoken bleef zien. In het slot van de set voelde Van Walle Guibertin zich bekocht na een outsmash. Ook zijn deel was een gele kaart en een pak zenuwen. Kindt blokte Menen tussen alle heisa wel naar dubbele setwinst.

Decospan startte set drie met mindere intenties en dat bracht Guibertin op 7-2. Het scorend vermogen van de bezoekers zakte, Van Walle daarentegen dreef zijn niveau naar boven. De ingevallen Vanneste kon het setverlies niet meer vermijden.

In set vier raakten de gemoederen alweer verhit toen het Meens blok nog ketste tegen de rug van een Guibertinspeler. Dat werd niet gezien, het terechte protest stond gelijk aan een rode kaart voor Menen: 8-6. Het zag er benard uit wanneer Kindt de 14-10 in het blok kogelde, nadien zette hij de scheve situatie zelf recht (15-15).

In de eindsprint toonde Decospan zich eerst heersend en liep het uit tot 19-23 maar in de absolute slotmeters liet het zich ei zo na nog ringeloren. Van de Velde smashte alle twijfels weg en zo kan Menen met drie belangrijke punten in de valies opnieuw richting West-Vlaanderen.

Menen speelt woensdag in Roeselare ‘thuis’ tegen Trentino in de Champions League. Zaterdag volgt dan een echte thuismatch tegen Aalst in de competitie. Bij winst is het zo goed als zeker van de play-offs.

