Menen knokt zich naar goede uitgangspositie voor play-offs

Decospan Menen heeft zijn eerste barragematch gewonnen van Achel. Het moest wel ruim twee uren ploeteren om de Limburgers met 2-3 (17-25, 25-21, 22-25, 25-22 en 9-15) te kloppen. Menen heeft nog één thuiszege nodig tegen Achel om zich te plaatsen voor de play-offs.

Decospan had vorige week nog met een vertimmerde basis verloren in een overbodige match in Achel maar dit keer was het wel voor echt aangezien een plekje in de play-offs op het spel staat. De ploeg die twee keer wint, mag later gaan meestrijden voor de titel. Menen startte als uitgesproken favoriet en Depestele greep terug naar zijn basis waarmee hij in het verleden al zoveel successen boekte. Dat betekent met Plaskie en de jarige Rotty op de hoek en met Lankinen als setter. Bij Achel ontbrak trainer Meertens en ook setter Tim Verschueren was nergens te bespeuren. Daardoor deden de Limburgers het met Gortzak aan de spelverdeling.

Achel hield in de aanvangsfase de schijn nog hoog maar Menen duwde na de 4-4 stevig door: Met Andersen aan de opslag in één ruk naar 4-8. Het zou een beslissende kloof blijken want Achel kon op geen enkel moment de indruk wekken dat ze Menen iets in de weg konden leggen. Rotty, Sinnesael en Plaskie bleven scoren (12-19 en 16-24), Andersen maakte de setbal af.

Een heel ander verhaal in de tweede beurt met Achel dat op 5-1 kwam. Depestele had al een time-out gevraagd en zag Stuer zijn receptie missen bij 10-5. Menen begon dan aan de inhaalrace met Sinnesael die naar 12-10 blokte en Kindt die Menen zelfs weer op voorsprong blokte (18-19). Het moeilijkste leek dan gedaan voor de bezoekers maar net dan zakten ze als een pudding in mekaar: Kindt en Plaskie geraakten niet meer door de Limburgse muur. Ook de start van de derde beurt beloofde niet veel goeds voor Menen: 3-0. Na een blok op Rotty bij 14-12 moest Depestele weer in een time-out gaan schuilen. Menen kwam bij 17-18 voor het eerst op voorsprong en de ingevallen Vanneste blokte de belangrijke 19-21 op de bordjes na een beklijvende rally.

Menen in set vier wel meteen bij de les zou je dan denken maar opnieuw moesten ze direct in de achtervolging: 7-4 en 15-13. De spanning nam toe en ook de scheids deelde in de stress want de 15-15 en de 18-15 kwamen tot stand na heel wat discussie. Decospan zette de 20-16-achterstand nog bijna om (20-19) en de ingevallen Libert serveerde zijn ploeg ook nog bijna langszij maar Menen kon de tiebreak toch niet meer vermijden. Daarin stond het wel scherp tussen de lijnen en na een blok op Van Dyck (6-10) kon de zege Menen niet meer ontsnappen. Rotty knalde de 8-10 wel nog buiten maar nadien blokte Decospan zich naar de 2-3.

Woensdag staat de tweede barragematch op de agenda. Menen neemt het dan in eigen zaal op tegen hetzelfde Achel. Een eventuele derde wedstrijd -als Menen zou verliezen- staat volgende week zaterdag gepland, ook weer in de Meense Vauban. (Maxime Petit)