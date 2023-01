Menen klimt naar derde plek na winst tegen Leuven

De wolken boven de Vauban zijn weer opgeklaard na een driepunter tegen Haasrode-Leuven. Het werd 3-1 met 21-25, 25-22, 25-19 en 25-19 als setstanden. Menen klimt zo naar de derde plek. Dat kan interessant worden met het oog op de play-offs.

De nederlaag van vorige week tegen Aalst waarin Menen een riante voorsprong uit handen gaf, liet toch wat sporen na. Er volgde een praatsessie op training en ook in de basis van Depestele want Capet startte op de bank voor Vanneste die vorige week goed inviel tegen Aalst. Dermaux behield wel het vertrouwen en daardoor moest Kindt weer tevreden zijn met een plekje in de huppelhoek. Bij Leuven geen verrassingen in de basis. De Vlaams-Brabanders kwamen wel meteen de voorsprong na twee lucky aces via de netrand: 3-5.

Decospan kon geen vuist maken en zag de kloof groter worden: 6-10. Toch koesterde de thuisploeg nog hoop via Hänninen (13-14) en even werd het zelfs 17-17 maar de scheids keerde na een interventie van de lijntjesman terug op zijn eerdere beslissing en kende het punt toe aan Leuven: 16-18. Nadien te weinig schwung en slagkracht bij Menen om de bakens nog te verzetten. De slotakkoorden waren voor de bezoekers Peeters en Van Elsen.

Heropstand

Menen herademde na de kampwissel met Hänninen aan de opslag en een blok van Sinnesael. De Meense kapitein zou een handvol keer zijn muurtje optrekken in het tweede spel. Toch kwam Leuven weer op voorsprong na een blok op Hänninen maar Sinnesael stond op het juiste moment op de ideale plek. Tuerlinckx -gewisseld met een knieblessure maar nadien weer ingevallen- milderde nog tot 22-21. Capet nam met een winnende opslag (24-21) alle twijfels weg.

Leuven leek het heft weer in handen te nemen (6-8 en 11-14) maar dan kwam Sinnesael weer opzetten. Tuerlinckx werd er radeloos van. Ook bij 16-14 won Sinnesael het duel weer van die Leuvense opposite. Daarvan zouden de bezoekers zich niet meer herstellen.

Menen speelde nu helemaal op een wolk: Van de Velde blokte naar 13-9, de ingevallen Kindt -die de geblesseerde Dermaux verving- scoorde de geruststellende 17-12. Decospan mag zo drie belangrijke punten bijschrijven.

Woensdag speelt Menen in Roeselare de laatste Champions Leaguewedstrijd van het seizoen tegen het Tsjechische Karlovarsko. Er staat niets meer op het spel voor de Menenaars die na een 0 op 15 Europees uitgeschakeld zijn. (MPM)