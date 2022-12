Menen kan ook tegen Kedzierzyn geen set pakken

De Champions Leaguecampagne is nog geen succes gebleken voor Menen. Na vier wedstrijden kon de ploeg van Depestele nog geen enkele set winnen. Ook tegen titelverdedigen Kedzierzyn ging het roemloos met 3-0 ten onder. Setstanden waren 25-16, 25-17 en 25-21.

De troepen van Depestele reisden maandag af naar Eindhoven waaruit ze dinsdag dan naar Polen konden vliegen. Ter plekke weinig te beleven maar op zich geen niet erg want de spelers waren er uiteraard om te volleyballen. En tegen Janneke of Mieke maar wel tegen de titelverdediger van de Champions League die het dit seizoen weliswaar moeilijker heeft in de eigen competitie.

Dat geldt uiteraard ook voor Menen dat wel een gouden zaak deed in Leuven zaterdag en zelfs weer naar een play-offpositie is geklommen.

Zaal raakte nog niet voor een kwart gevuld

Bij de Polen lagen ze duidelijk niet wakker van de komst van Decospan want de zaal raakte nog niet voor een kwart gevuld. Depestele koos voor Capet en Dermaux in de basis ten nadele van Vanneste en Kindt. Menen zou een hele set lang achtervolgen. Capet startte zeer twijfelachtig in receptie en daar profiteerde Kedzierzyn gretig van: 8-5 en 15-11. Sinnesael blokte zijn ploeg nog naar 16-13 maar dan ging het snel. Kluth serveerde Menen in de vernieling.

In set twee namen de Polen weer de beste start en Capet werd uit zijn receptionele lijden verlost. Zijn vervanger Vanneste deed amper beter waardoor Menen geen spanning in het spel kreeg. Depestele gooide het in het laatste spel weer over een andere boeg met Kindt die op de receptie kwam in plaats van Vanneste.

Even later kwam Capet als opposite tussen de lijnen. De Fransman leek Menen bij 19-17 weer op het juiste spoor te krijgen maar Kedzierzyn duwde in de staart van de match nog door. Weer geen punten voor Menen, weer geen setwinst. De balans op het kampioenenbal blijft daarmee enorm mager.

Halve finale van de Beker van België

Donderdag keren de spelers al terug naar België waar ze zich voorbereiden op de return van de halve finale van de Beker van België tegen Borgworm. De wedstrijd wordt uitzonderlijk op zondag om 19u gespeeld in de Vauban. Decospan heeft genoeg aan twee sets om voor het eerst in de geschiedenis in het Sportpaleis te staan. In 2007 speelde Menen één keer de bekerfinale tegen Maaseik, maar toen ging die eindstrijd door in een godvergeten zaaltje in Knokke.

(MPM/Foto MPM)