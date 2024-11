Menen in vier sets voorbij Aalst

Achel en Menen hebben zaterdag op de negende speeldag van de Lotto Volley League belangrijke overwinningen geboekt.

Achel maakte geen fout tegen rode lantaarn Antwerp en won met 3-1 (25-19, 25-12, 25-27 en 25-23). Jippe Schroeven (20 ptn) was de uitblinker bij de Limburgers. Achel neemt door de zege voor even de leiding in de tussenstand over.

Menen won in een topduel ook met 3-1 van Aalst. De setstanden hier waren 20-25, 25-23, 25-19 en 25-14. Gilles Vandecaveye (25 ptn) kroonde zich tot Man van de Match bij de thuisploeg. Menen komt als vierde tot op een puntje van nummer drie Aalst.