Menen gooit twee punten te grabbel tegen Aalst

Decospan ziet zijn zegereeks in de competitie afgestopt nadat het na een riante voorsprong tegen Aalst in mekaar zakte. Na de 25-18 in de eerste set en de 22-17 in het tweede bedrijf liep het mis. Het uiteindelijke 2-3-verlies wordt gezien als twee verloren punten en daarom kan de strijd om de play-offs toch nog spannend worden.

Na een ronduit slechte competitiestart had Menen de voorbije weken weer de puntjes op de i kunnen zetten. De overwinningen tegen Gent voor Nieuwjaar en in Guibertin net na de jaarwisseling deden de Menenspelers hopen op het beste tegen het geplaagde Aalst dat ver beneden de verwachtingen presteert.

Frank Depestele toverde met Dermaux in de basis toch een kleine verrassing uit de hoed. Daardoor begon een nochtans fitte Kindt op de bank. Menen startte furieus aan de match al kwam dat vooral ook omdat Aalst er in eerste instantie niets van bakte. Passeur Hoff vond zijn opposite Overbeeke zelden terwijl de combinaties bij Decospan wel lukten. Ook de ref was Menen gunstig gezind, tot grote frustratie bij Aalst. Menen kreeg de 12-5 cadeau en liep vlotjes naar setwinst. De vele wissels bij Aalst zouden dat niet kunnen verhinderen.

Desillusie

Ook in set twee waren de Oost-Vlamingen helemaal van slag. Bij 3-0 pakte Overbeeke geel na nochtans terecht protest. Aalst bleef zwalpen en bleef de fouten aan mekaar knopen. Menen huppelde zo naar 22-17 na een lijnfout van Van de Velde. Klus geklaard denk je dan maar dat was buiten de wilskracht van Aalst gerekend. Capet kwam er aanvallend niet meer door, de ingevallen Vanneste overtuigde niet in receptie. Wanneer Overbeeke dan uithaalde van aan de opslaglijn, zag Menen zijn riante voorsprong helemaal wegsmelten.

Wat een desillusie voor coach Depestele en zijn troepen. De 2-0-setvoorsprong zomaar verspeeld. En dat deed pijn want Menen kreeg in de beginfase van set drie amper nog wat voor mekaar, Aalst raapte een bonus van vier punten bijeen (8-12). Menen kwam nog even piepen bij 12-13 en 22-24 maar de bezoekers acteerden te secuur. Decospan van een bijna 2-0-voorsprong naar 1-2 achter.

Menen knoopte in set vier weer met beter spel aan. De scheidsrechterging ook door met de show: rode kaart voor Overbeeke na protest en 10-6 voor Menen. Decospan leek nu wel stand te houden toen Van de Velde de 15-11 scoorde maar finaal kwam Aalst toch weer opzetten via Overbeeke: 22-21. Gelukkig voor Menen zakte Aalst nadien weer weg. Het setpunt werd -hoe kan het ook anders- weer zwaar gecontesteerd door Overbeeke.

Belangrijke confrontatie

De tiebreak kon alle richtingen uit. Menen kwam voor, pakte geel en moest dan weer achtervolgen. Bij Aalst was de ingevallen van de Velde onstuitbaar. Hij schonk zijn team dan ook de zege. Voor Menen een zure thuisnederlaag tegen een directe concurrent.

Geen midweekmatch voor Decospan deze week maar zaterdag staat er wel een belangrijke confrontatie tegen Leuven op de agenda. Leuven is een subtopper die soms moeilijk af te stoppen is. In de heenmatch pakte Menen er twee punten na een marathonwedstrijd. Arno Van de Velde was toen man van de match met maar liefst 16 punten.

(MPM/Foto MPM)