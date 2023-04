Menen geeft zege zelf uit handen tegen Gent

Op bezoek bij Gent heeft Menen met 3-2 verloren (22-25, 35-15, 16-25, 25-22 en 15-9). Het werd een zeer wisselvallige partij van beide kanten. Decospan liet in het vierde spel een bonus van vijf punten uit handen glippen en schoot zichzelf daarmee in de voet.

Bij Menen keerde Vanneste terug uit blessuure al startte hij wel op de bank. Gentcoach Van Huffel kon weer een beroep doen op Gilles Vandecaveye, de man die nadrukkelijk in beeld is bij Decospan. De onderhandelingen zitten in een finale fase. Capet zette Menen direct op voorsprong dankzij zijn opslagdruk: 0-3. Toch was het Kjaer die Gent op 9-7 zette. Het was duidelijk dat er niet veel niveauverschil was tussen beide teams. Er werd dan ook volop hassje-over gespeeld. Sinnesael smashte Menen naar 14-16 en Dermaux mokerde keihard de 20-22 op de bordjes. Nu had Gent geen antwoord meer.

Zwakke start

De beginfase van de tweede set kenmerkte zich vooral door rommelvolley aan beide kanten. Aan de opslag whowde Gilles Vandecaveye wel hoe het moest: 8-5. Voor Depestele het signaal om zijn manschappen naar de kant te roepen. Beter werd het niet voor Sinnesael en co. Integendeel. Bij 15-9 mocht Capet naar de kant, bij 17-9 kwamen Kindt en Ocket tussen de lijnen. Als Depestele zelfs de kapitein naar de kant haalde (21-11), dan wist je dat het kalf verdronken was. Menen zou maar 15 punten scoren in het tweede bedrijf. Een afstraffing die ze dit seizoen al te veel ondergingen.

Set drie zag er niet meteen rooskleuriger uit want met De Vries aan serve snelde de thuisploeg naar 5-0. Ondertussen kregen de Menenspelers al een bolwassing van hun coach en werd Capet weer het kind van de rekening. En toch zou Decospan zich wonderwel herstellen. Dermaux blokte zijn ploeg zelfs naar 7-10. Nu was het Gent dat de pedalen helemaal verloor. Van Huffel bracht Ver Eecke en Brems -beiden ex-Menen- op het parket. De Oost-Vlamingen konden de afgang niet meer vermijden. In de staart van de set lukte Sinnesael twee winnende opslagen op rij.

Venijn in de staart

Het begin van de vierde beurt was voor Dermaux. De youngster serveerde werkelijk op wereldniveau: 0-4. Menen volleybalde zich helemaal op rozen bij 1-6, al was dat buiten Vandecaveye gerekend die Gent weer langszij serveerde (7-7). Wat een vreemde wedstrijd toch met twee ploegen die het beste met het slechtste afwisselden. Gent raasde wel verder. 7 punten op rij: 10-7.

Een kloof die zelfs uitgediept werd tot 18-13. Menen kon nog een beetje van de achterstand afbijten, toch moest het de set aan de Gentenaars laten. Een tiebreak moest dus de beslissing brengen met het mentale voordeel voor Gent. De Vries zette zijn team op 4-1, Depestele moest meteen in een time-out duiken. De moeilijke avond van Hänninen werd onderstreept met een blok bij 10-5. Gent zou zich niet meer laten ringeloren en pakt twee belangrijke punten. Menen schiet weinig op met dat ene puntje.

Decospan komt volgende vrijdag weer in actie. Leuven komt dan op bezoek naar de Vauban. In de heenmatch verloren De Menenaars van de Vlaams-Brabanders met 3-1.

(MPM/Foto MPM)