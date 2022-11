Menen debuteert donderdag in Champions League tegen wereldtopper Trentino

Aan de vooravond van Wapenstilstand trekt Menen op Italiaanse bodem ten oorlog tegen Trentino. Het is meteen het debuut voor de grensclub op het kampioenenbal. Of Decospan VT Menen daar ook iets in de pap te brokken heeft is nog maar de vraag. Speler Mathieu Vanneste is resoluut: “Ik heb er enorm veel goesting in”

De spelers van Decospan kunnen hun mislukte competitiestart met 0 op 12 even aan de kant schuiven want ze stapten dinsdagavond in Charleroi op het vliegtuig richting Italië voor hun eerste duel ooit in de Champions League. De kwalificatie voor de hoogste Europese competitie hebben ze te danken aan hun ook al historische titelfinales van vorig seizoen tegen Roeselare. Menen staat voor een onmogelijke opdracht in een poule met Trentino, Kedzierzyn en Karlovarsko. Trentino staat op de tweede plaats in Italië, terwijl Kedzierzyn vorig jaar nog de Champions League won maar dit seizoen nog onder de verwachtingen presteert in Polen met een zesde plaats. Karlovarsko is dan weer ongenaakbaar in Tsjechië. Zij pakten 9 overwinningen in evenveel matchen.

Menen riskeert dus een paar fikse bolwassingen, maar vrees heeft Mathieu Vanneste niet. “Ik heb er vooral ongelooflijk veel goesting in”, zegt hij. “We mogen ons gaan meten met de wereldtop, maar dat wil niet zeggen dat we moeten zweven. We blijven realistisch en weten dat Trentino en Kedzierzyn een paar trapjes hoger staan dan wij. Ik zie het vooral zitten om in de echte volleybaltempels aan te treden in Italië en in Polen. Tegen Karlovarsko mogen we ambitieus zijn. Daar moeten we voluit voor de winst durven gaan. Onze mindset zal ook anders zijn dan in de competitie of in de Beker. Niets moet maar alles mag in de Champions League. Dat kan misschien wel bevrijdend werken. We gaan vooral van begin tot eind proberen te genieten.”

Tenen uitkuisen

Kan er wel genoten worden als Menen straks pakweg drie keer met 25-12 van het parket geveegd wordt in Trentino in nog geen uur? “Ach, dat kan wel zijn, maar als we alles geven en toch goed spelen dan zal ik zelfs met zo’n score misschien nog content kunnen zijn. Ze gaan ons geen cadeaus geven, dat is zeker. We gaan onze tenen moeten uitkuisen als we daar ook nog maar een beetje een deftig resultaat willen boeken.”

Voor Mathieu Vanneste wordt het in Trentino een blij weerzien met middenspeler Wout D’Heer. “Ik speelde met hem samen bij de Young Red Dragons. We pakten zelfs een bronzen medaille op het EK. Ik hoop dat hij mag spelen maar ik verwacht ook van een vriend geen compassie. Als hij zijn kans krijgt, zal ook hij zich niet inhouden.”