Menen beukt de poort naar Europa dan toch nog open na winst in Aalst

Decospan Menen heeft zich op het allerlaatste nippertje toch verzekerd van Europa volgend seizoen. In een alles-of-niets-partij in en tegen Aalst werd het 1-3 (31-33, 24-26, 25-16 en 16-25). Zo houden de troepen van Depestele toch nog een goed gevoel over aan een moeilijk seizoen.

De kampioen is sinds vrijdag gekend, toch zat het volleybalseizoen er voor Menen en Aalst nog niet op. De twee moesten nog strijden voor het laatste Europese ticket. Beide ploegen speelden twee weken geleden nog tegen elkaar. Decospan liet daarin toen verschillende matchballen schieten om finaal nog met 3-2 de boot in te gaan.

Frank Depestele deed het nu met Hänninen en Capet op de hoek. Bille loste Stuer weer geregeld af als verdedigende libero. Bij Aalst kon Christophe Achten geen beroep doen op aanvaller Bogachev. Hij zit in Zuid-Korea als testspeler in de lucratieve competitie.

Set 1: 31-33

Met 3-0 moest Menen achtervolgen, een geslaagde challenge bracht de uitploeg bij 6-6 al even snel weer langszij. Bij 12-17 sloeg Menen een belangrijke kloof. Hoff kwam dan tussen de lijnen en het spel veranderde zowaar. Na outsmashes van Capet en Dermaux kwam Aalst langszij. Menen leek de set op zak te hebben bij 21-24 en een overbodige challenge van Aalst. Maar de thuisploeg kreeg in die korte pauze wel alles weer op orde: 24-24 na een blok op Dermaux. Het was het begin van een extreem spannend schouwspel. Beide ploegen dwongen setballen af. Na 40 minuten spelen blokte Vanneste de 0-1 dan toch op de bordjes. Uiteraard zou nog een VAR-moment volgen. Tevergeefs.

Set 2: 24-26

Eenzelfde scenario in de tweede set met Menen dat vijf punten uitloopt, weer op 21-24 komt en zich dan opnieuw laat ringeloren. Nu was het Depestele die een overbodige challenge aanvroeg bij 24-24. Maar ditmaal kregen we geen lang thrillerverhaal. Vanneste maakte het nu wel koelbloedig af: 24-26.

Set 3: 25-16

Tot 2-4 in set drie geen vuiltje aan de Meense lucht, maar dan zakten de jongens -net als zo vaak dit seizoen- helemaal in mekaar. Aalst hoefde zelfs niet door te duwen om op 15-9 te komen. Depestele gaf de set op en gooide alle wisselspelers in de strijd. Alle focus dus op het vierde spel. Daarin nam Menen een verschroeiende start. Good old Sinnesael blokte naar 3-9, Dermaux smashte op zijn hardst de 6-13 op het parket. Dit keer zouden de bezoekers geen inzinking meer hebben. Decospan mag zo toch nog Europa in na een wisselvallig seizoen.

De competitie zit er nu definitief op. De spelers en de trainers kunnen met vakantie. Voor Dermaux volgt al snel een nieuw avontuur met de Red Dragons. Het volledige spelersrapport met een terugblik op het afgelopen seizoen lees je volgende week vrijdag in De Krant van West-Vlaanderen editie Kortrijk-Waregem.