Melanie Brille presteert sterk met Beaphar: “De bekerfinale zou voor ons team de kers op de taart zijn”

Met een voorlopige derde plaats in de stand en kwalificatie voor de halve finales van de provinciale beker is promovendus Beaphar Poperinge A aan een onverhoopt sterk seizoen in Promo 1 bezig. Libero Melanie Brille wil zaterdag in de thuismatch tegen VT Diksmuide revanche nemen voor de zware 3-0-nederlaag uit de heenronde.

Het verschil tussen Beaphar Poperinge A en VT Diksmuide bedraagt slechts twee luttele puntjes. In de onderlinge confrontatie van zaterdag staat de derde plaats in de stand op het spel. “We werden op bezoek bij Diksmuide overvleugeld door hun ervaren speelsters”, geeft de 24-jarige Melanie Brille toe. “Dit keer willen we wel tonen wat we in onze mars hebben en voor onze thuissupporters de drie punten pakken. Het wordt niet eenvoudig, ik herinner met dat de Diksmuidelingen over heel slimme en uitgekookte volleybalsters beschikken.”

“Met een match minder op de teller is het voor ons alvast dé kans om een kloofje te slaan en een stevige optie op de derde plaats te nemen”, gaat Melanie Brille verder. “Dat zou een onverhoopt succes zijn voor onze terugkeer in deze reeks. We wilden vooral een rustig seizoen afwerken, maar het loopt eigenlijk veel zotter dan dat we ooit hadden durven dromen. Onze kern is nagenoeg dezelfde gebleven, wat bekent dat we de voorbije jaren, ondanks corona, toch heel wat vooruitgang geboekt hebben.”

Halve finale beker

Een extra dimensie aan het sterke seizoen van Beaphar A is de beker van West-Vlaanderen. Met een 3-1-zege in de derby tegen Vlamvo Vlamertinge B dwongen Melanie Brille en ploegmaats een plaats in de halve finale af. Daarin wacht een thuismatch tegen Rekkenshop Oostende. “Je zou inderdaad kunnen zeggen dat de finale lonkt”, lacht de Reningelstse.

“Het leeft ook wel echt in onze groep, de beker is ondertussen hét absolute hoofddoel van het seizoen geworden. Oostende staat onder ons in de stand en we konden hen dit seizoen al eens kloppen. Volgens mij heeft niemand van onze ploeg al een bekerfinale gespeeld, het zou dus echt de kers op de taart van een nu al geslaagd seizoen zijn”, besluit Melanie Brille die ondertussen al tien jaar samen met haar zussen Valerie en Stefanie deel uitmaakt van de A-kern van Beaphar Poperinge.

(TVI)

Zaterdag 18 februari om 20 uur: Beaphar Poperinge A –VT Diksmuide A