Meisjes Hermes Oostende C doen het niet onaardig in Promo 4: “We worden beter en vechten voor elkaar”

Na zeven weken stonden de meisjes van Hermes Oostende C vorig weekend nog eens op het veld voor een competitiewedstrijd. Niet de coronabesmettingen, maar de examens van de scholieren en studenten in de ploeg lagen aan de basis van de heel lange winterstop.

“De onderbreking heeft te lang geduurd”, zegt Lara Dufour (19). “Daardoor geraken we uit ons ritme en dat was zaterdag tegen VKt Torhout goed merkbaar. Eigenlijk moeten we die wedstrijd altijd winnen, maar het werd opnieuw een vijfsetter. We hebben in de heenronde te vaak wedstrijden van vijf sets gespeeld, waardoor we soms punten lieten liggen.”

“Toch ben ik heel tevreden over de prestaties van onze ploeg”, gaat de studente biomedische laboratoriumtechnologie in Howest Brugge verder. “Na een coronajaar waarin we amper speelden, wist ik niet goed wat ik mocht verwachten van het team. We hebben veel progressie gemaakt en vechten voor elkaar.”

“Elk jaar wijzigt de ploeg doordat meisjes verder studeren en afhaken. Daardoor is het altijd wat afwachten hoe de jonge speelsters van de U17 zich aanpassen aan volleybal op provinciaal niveau.”

Nog geen kampioen

Lara geeft toe dat haar team duidelijk nog wat te kort komt om mee te strijden met de topploegen uit de reeks. “Ik zou heel graag eens kampioen spelen met Hermes C, maar ik zal nog wat geduld moeten hebben. Ik hoop dat we na twee coronajaargangen dit jaar eindelijk eens een seizoen volledig kunnen uitspelen.”

“Volleybal is voor mij als student immers de ideale hobby om mijn hoofd leeg te maken. Als jongeren zijn we door de pandemie al meer dan genoeg geremd in onze ontspanningsmogelijkheden. Misschien had ik zonder corona als speelster zelfs al verder gestaan in mijn sportieve ontwikkeling.”

(PDC)